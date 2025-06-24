https://ria.ru/20250624/putin-2025191009.html

Путин наградил Евгения Князева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Евгения Князева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 24.06.2025

Путин наградил Евгения Князева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом за "Заслуги перед отечеством" III степени ректора театрального института имени Щукина Евгения... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:26:00+03:00

2025-06-24T19:26:00+03:00

2025-06-24T19:45:00+03:00

евгений князев

владимир путин

театральный институт имени бориса щукина

евгений вахтангов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом за "Заслуги перед отечеством" III степени ректора театрального института имени Щукина Евгения Князева.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Князева Евгения Владимировича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250624/putin-2025189487.html

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений князев, владимир путин, театральный институт имени бориса щукина, евгений вахтангов