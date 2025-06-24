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Путин наградил Евгения Князева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 24.06.2025
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19:26 24.06.2025 (обновлено: 19:45 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025191009.html
Путин наградил Евгения Князева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Евгения Князева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 24.06.2025
Путин наградил Евгения Князева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом за "Заслуги перед отечеством" III степени ректора театрального института имени Щукина Евгения... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:26:00+03:00
2025-06-24T19:45:00+03:00
евгений князев
владимир путин
театральный институт имени бориса щукина
евгений вахтангов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом за "Заслуги перед отечеством" III степени ректора театрального института имени Щукина Евгения Князева.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом &quot;За заслуги перед отечеством&quot; III степени Князева Евгения Владимировича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования &quot;Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова&quot;, город Москва&quot;, - говорится в документе.
https://ria.ru/20250624/putin-2025189487.html
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евгений князев, владимир путин, театральный институт имени бориса щукина, евгений вахтангов
Евгений Князев, Владимир Путин, Театральный институт имени Бориса Щукина, Евгений Вахтангов
Путин наградил Евгения Князева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил орденом ректора театрального института им. Щукина Евгения Князева

© РИА Новости / Мария ДевахинаНародный артист Российской Федерации, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев
Народный артист Российской Федерации, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Народный артист Российской Федерации, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом за "Заслуги перед отечеством" III степени ректора театрального института имени Щукина Евгения Князева.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Князева Евгения Владимировича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова", город Москва", - говорится в документе.

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