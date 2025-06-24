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Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели - РИА Новости, 24.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:23 24.06.2025 (обновлено: 19:40 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025189487.html
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели - РИА Новости, 24.06.2025
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств художнику Василию Церетели, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:23:00+03:00
2025-06-24T19:40:00+03:00
культура
василий церетели
владимир путин
россия
московский музей современного искусства
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств художнику Василию Церетели, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Церетели - исполнительному директору государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский музей современного искусства", - говорится в документе.
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василий церетели, владимир путин, россия, московский музей современного искусства, москва
Культура, Василий Церетели, Владимир Путин, Россия, Московский музей современного искусства, Москва
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели

Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств художнику Василию Церетели

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Президент Российской академии художеств Василий Церетели
 Президент Российской академии художеств Василий Церетели - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Российской академии художеств Василий Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств художнику Василию Церетели, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Церетели - исполнительному директору государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский музей современного искусства", - говорится в документе.
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КультураВасилий ЦеретелиВладимир ПутинРоссияМосковский музей современного искусстваМосква
 
 
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