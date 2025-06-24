https://ria.ru/20250624/putin-2025189487.html
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели - РИА Новости, 24.06.2025
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств художнику Василию Церетели, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:23:00+03:00
2025-06-24T19:23:00+03:00
2025-06-24T19:40:00+03:00
культура
василий церетели
владимир путин
россия
московский музей современного искусства
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств художнику Василию Церетели, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Церетели - исполнительному директору государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский музей современного искусства", - говорится в документе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий церетели, владимир путин, россия, московский музей современного искусства, москва
Культура, Василий Церетели, Владимир Путин, Россия, Московский музей современного искусства, Москва
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств Василию Церетели
Путин присвоил звание заслуженного деятеля искусств художнику Василию Церетели