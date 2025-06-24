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Путин посмертно наградил орденом погибшего под Брянском машиниста - РИА Новости, 24.06.2025
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19:22 24.06.2025 (обновлено: 21:01 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025189042.html
Путин посмертно наградил орденом погибшего под Брянском машиниста
Путин посмертно наградил орденом погибшего под Брянском машиниста - РИА Новости, 24.06.2025
Путин посмертно наградил орденом погибшего под Брянском машиниста
Президент РФ Владимир Путин наградил за самоотверженность "Орденом Мужества" (посмертно) машиниста Павла Мишина, погибшего при теракте на железной дороге в... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:22:00+03:00
2025-06-24T21:01:00+03:00
владимир путин
брянская область
ржд
россия
выгоничский район
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил за самоотверженность "Орденом Мужества" (посмертно) машиниста Павла Мишина, погибшего при теракте на железной дороге в Брянской области.Соответствующий указ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить Орденом Мужества Мишина Павла - машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги ... филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Брянская область (посмертно)", - говорится в указе.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.В РЖД сообщали, что действия машиниста поезда Павла Мишина спасли сотни человек. Он, жертвуя собой, мгновенно применил экстренное торможение, что позволило к моменту столкновения снизить скорость поезда
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владимир путин, брянская область, ржд, россия, выгоничский район, происшествия
Владимир Путин, Брянская область, РЖД, Россия, Выгоничский район, Происшествия
Путин посмертно наградил орденом погибшего под Брянском машиниста

Путин посмертно наградил орденом погибшего под Брянском машиниста Мишина

© Фото : Павел Мишин/VKПавел Мишин
Павел Мишин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Павел Мишин/VK
Павел Мишин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил за самоотверженность "Орденом Мужества" (посмертно) машиниста Павла Мишина, погибшего при теракте на железной дороге в Брянской области.
Соответствующий указ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить Орденом Мужества Мишина Павла - машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги ... филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Брянская область (посмертно)", - говорится в указе.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
В РЖД сообщали, что действия машиниста поезда Павла Мишина спасли сотни человек. Он, жертвуя собой, мгновенно применил экстренное торможение, что позволило к моменту столкновения снизить скорость поезда
 
Владимир ПутинБрянская областьРЖДРоссияВыгоничский районПроисшествия
 
 
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