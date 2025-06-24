https://ria.ru/20250624/putin-2025188314.html

Путин наградил орденом главу волгоградской области

Путин наградил орденом главу волгоградской области - РИА Новости, 24.06.2025

Путин наградил орденом главу волгоградской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Волгоградской области Андрея Бочарова орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:20:00+03:00

2025-06-24T19:20:00+03:00

2025-06-24T19:30:00+03:00

владимир путин

андрей бочаров

волгоградская область

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Волгоградской области Андрея Бочарова орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Бочарова Андрея - губернатора Волгоградской области", - говорится в указе.

https://ria.ru/20250624/verzhbitskiy-2025191607.html

волгоградская область

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2025

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владимир путин, андрей бочаров, волгоградская область, общество