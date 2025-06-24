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Путин наградил орденом главу волгоградской области - РИА Новости, 24.06.2025
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19:20 24.06.2025 (обновлено: 19:30 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025188314.html
Путин наградил орденом главу волгоградской области
Путин наградил орденом главу волгоградской области - РИА Новости, 24.06.2025
Путин наградил орденом главу волгоградской области
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Волгоградской области Андрея Бочарова орденом "За заслуги перед отечеством" III степени. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:20:00+03:00
2025-06-24T19:30:00+03:00
владимир путин
андрей бочаров
волгоградская область
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Волгоградской области Андрея Бочарова орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За большой вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Бочарова Андрея - губернатора Волгоградской области", - говорится в указе.
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владимир путин, андрей бочаров, волгоградская область, общество
Владимир Путин, Андрей Бочаров, Волгоградская область, Общество
Путин наградил орденом главу волгоградской области

Путин наградил орденом главу волгоградской области Бочарова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Волгоградской области Андрея Бочарова орденом "За заслуги перед отечеством" III степени.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Волгоградской области наградить орденом "За заслуги перед отечеством" III степени Бочарова Андрея - губернатора Волгоградской области", - говорится в указе.
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Владимир ПутинАндрей БочаровВолгоградская областьОбщество
 
 
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