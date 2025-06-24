https://ria.ru/20250624/putin-2025183987.html

Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского - РИА Новости, 24.06.2025

Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:10:00+03:00

2025-06-24T19:10:00+03:00

2025-06-24T20:22:00+03:00

иваново

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.По данным сайта правительства Ивановской области, предварительно в регионе провели общественное обсуждение. В список выдающихся земляков для рассмотрения их имен на присвоение ивановскому аэропорту, помимо Василевского, вошли маршал авиации Семен Жаворонков и генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза Николай Хлебников. В результате народного голосования 72,8% набрала кандидатура Василевского.Ранее правительство Ивановской области сообщало, что депутаты регионального парламента поддержали инициативу губернатора Станислава Воскресенского и присвоили маршалу Василевскому звание "Почетный гражданин Ивановской области". Маршал родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии, сейчас это Ивановская область, город Вичуга. В этом году в области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения Василевского.

https://ria.ru/20250429/aeroport-2014222233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иваново, россия, владимир путин, общество, ивановская область, станислав воскресенский