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Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского - РИА Новости, 24.06.2025
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19:10 24.06.2025 (обновлено: 20:22 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025183987.html
Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского
Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского - РИА Новости, 24.06.2025
Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского
Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.По данным сайта правительства Ивановской области, предварительно в регионе провели общественное обсуждение. В список выдающихся земляков для рассмотрения их имен на присвоение ивановскому аэропорту, помимо Василевского, вошли маршал авиации Семен Жаворонков и генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза Николай Хлебников. В результате народного голосования 72,8% набрала кандидатура Василевского.Ранее правительство Ивановской области сообщало, что депутаты регионального парламента поддержали инициативу губернатора Станислава Воскресенского и присвоили маршалу Василевскому звание "Почетный гражданин Ивановской области". Маршал родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии, сейчас это Ивановская область, город Вичуга. В этом году в области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения Василевского.
https://ria.ru/20250429/aeroport-2014222233.html
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иваново, россия, владимир путин, общество, ивановская область, станислав воскресенский
Иваново, Россия, Владимир Путин, Общество, Ивановская область, Станислав Воскресенский
Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского

Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала СССР Александра Василевского

© Фото : Минобороны России Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василевский Александр Михайлович
 Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василевский Александр Михайлович - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Минобороны России
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василевский Александр Михайлович. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
По данным сайта правительства Ивановской области, предварительно в регионе провели общественное обсуждение. В список выдающихся земляков для рассмотрения их имен на присвоение ивановскому аэропорту, помимо Василевского, вошли маршал авиации Семен Жаворонков и генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза Николай Хлебников. В результате народного голосования 72,8% набрала кандидатура Василевского.
Ранее правительство Ивановской области сообщало, что депутаты регионального парламента поддержали инициативу губернатора Станислава Воскресенского и присвоили маршалу Василевскому звание "Почетный гражданин Ивановской области". Маршал родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии, сейчас это Ивановская область, город Вичуга. В этом году в области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения Василевского.
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ИвановоРоссияВладимир ПутинОбществоИвановская областьСтанислав Воскресенский
 
 
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