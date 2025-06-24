Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Василевского
Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала СССР Александра Василевского
© Фото : Минобороны России Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василевский Александр Михайлович
© Фото : Минобороны России
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Василевский Александр Михайлович. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала Советского Союза Александра Василевского, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А.М. Василевского. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
По данным сайта правительства Ивановской области, предварительно в регионе провели общественное обсуждение. В список выдающихся земляков для рассмотрения их имен на присвоение ивановскому аэропорту, помимо Василевского, вошли маршал авиации Семен Жаворонков и генерал-полковник артиллерии, Герой Советского Союза Николай Хлебников. В результате народного голосования 72,8% набрала кандидатура Василевского.
Ранее правительство Ивановской области сообщало, что депутаты регионального парламента поддержали инициативу губернатора Станислава Воскресенского и присвоили маршалу Василевскому звание "Почетный гражданин Ивановской области". Маршал родился в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии, сейчас это Ивановская область, город Вичуга. В этом году в области пройдет комплекс мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения Василевского.
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