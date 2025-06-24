https://ria.ru/20250624/putin-2025182292.html
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики - РИА Новости, 24.06.2025
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики
Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:03:00+03:00
2025-06-24T19:03:00+03:00
2025-06-24T19:16:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики России.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, сведения, отнесенные к государственной тайне, дополнены пунктом "сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства".
https://ria.ru/20250624/putin-2025180049.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики России