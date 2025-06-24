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Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики - РИА Новости, 24.06.2025
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19:03 24.06.2025 (обновлено: 19:16 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025182292.html
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики - РИА Новости, 24.06.2025
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики
Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики России. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:03:00+03:00
2025-06-24T19:16:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики России.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, сведения, отнесенные к государственной тайне, дополнены пунктом "сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства".
https://ria.ru/20250624/putin-2025180049.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики

Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики России.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, сведения, отнесенные к государственной тайне, дополнены пунктом "сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации
Вчера, 18:55
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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