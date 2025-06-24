https://ria.ru/20250624/putin-2025182292.html

Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики

Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики - РИА Новости, 24.06.2025

Путин отнес к гостайне сведения, раскрывающие тактику внешней политики

Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики России. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:03:00+03:00

2025-06-24T19:03:00+03:00

2025-06-24T19:16:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие тактику внешней политики России.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, сведения, отнесенные к государственной тайне, дополнены пунктом "сведения по вопросам внешней политики, внешнеэкономической деятельности, внешней торговли, научно-технических связей, раскрывающие стратегию, тактику внешней политики Российской Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб безопасности государства".

https://ria.ru/20250624/putin-2025180049.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин