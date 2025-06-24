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Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации - РИА Новости, 24.06.2025
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18:55 24.06.2025 (обновлено: 19:15 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025180049.html
Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации
Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации - РИА Новости, 24.06.2025
Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации
Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие основы государственной политики в области мобилизации. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:55:00+03:00
2025-06-24T19:15:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие основы государственной политики в области мобилизации.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, сведения, отнесенные к государственной тайне, дополнены пунктом "сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации".
https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации

Путин отнес к гостайне сведений об основах госполитики в области мобилизации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие основы государственной политики в области мобилизации.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, сведения, отнесенные к государственной тайне, дополнены пунктом "сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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