https://ria.ru/20250624/putin-2025180049.html

Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации

Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации - РИА Новости, 24.06.2025

Путин отнес к гостайне сведения об основах госполитики в сфере мобилизации

Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие основы государственной политики в области мобилизации. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:55:00+03:00

2025-06-24T18:55:00+03:00

2025-06-24T19:15:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом отнес к категории гостайны сведения, раскрывающие основы государственной политики в области мобилизации.Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, сведения, отнесенные к государственной тайне, дополнены пунктом "сведения, раскрывающие основы государственной политики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации".

https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html

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россия, владимир путин, общество