https://ria.ru/20250624/putin-2025156543.html

Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год

Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:52:00+03:00

2025-06-24T17:52:00+03:00

2025-06-24T17:54:00+03:00

россия

экономика

анапа

керченский пролив

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

владимир путин

ирина окладникова

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829 миллиардов рублей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Корректировки подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля.Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышен до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышен до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращен до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличен до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей.Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны.Расходы на госпрограммы увеличиваются: на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия - на 41,847 миллиарда рублей, развития здравоохранения – на 26 миллиардов, обеспечения обороноспособности страны – на 24,178 миллиарда, социальной поддержки граждан – на 17,778 миллиарда, экономического развития и инновационной экономики – на 2,86 миллиарда, развития образования – на 3,26 миллиарда рублей.Помимо этого, по решениям правительства РФ "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и корпорация "Туризм.РФ" в 2025 году смогут направить неиспользованные средства взносов в их уставные капиталы на определенные цели.ОАК будет вправе использовать до 400 миллионов рублей на финансирование модернизации узлов связи на воздушных судах спецназначения типа Ту-214, находящихся в собственности РФ; до 2,2 миллиарда рублей - на НИОКР, проводимые для улучшения характеристик и оптимизации веса самолета МС-21-310. Сделать это корпорация сможет в том числе путем взносов в уставные капиталы дочерних обществ.А корпорация "Туризм.РФ" сможет направить до 1,726 миллиарда рублей на предоставление льготных займов туристическим организациям Анапы и Темрюкского муниципального района Кубани, пострадавшим в связи с отменой весенних и летних бронирований из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Как поясняла первый замглавы Минфина Ирина Окладникова, эти средства можно будет направлять в том числе на поддержку отелей, которые находятся в зоне закрытия пляжей.

https://ria.ru/20250624/rossiya-2025155638.html

https://ria.ru/20250620/issledovaniya-2024286417.html

россия

анапа

керченский пролив

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россия, экономика, анапа, керченский пролив, объединенная авиастроительная корпорация (оак), владимир путин, ирина окладникова