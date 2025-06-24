https://ria.ru/20250624/putin-2025148586.html

Путин подписал закон о создании госинформсистемы "Антикартель"

Путин подписал закон о создании госинформсистемы "Антикартель" - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон о создании госинформсистемы "Антикартель"

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению соглашений,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:29:00+03:00

2025-06-24T17:29:00+03:00

2025-06-24T17:29:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

дмитрий григоренко

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению соглашений, ограничивающих конкуренцию (ГИС "Антикартель"). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как ранее поясняли журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, принятый закон легализует использование цифровых технологий для выявления картелей в госзакупках, причем основная задача системы - не только фиксировать нарушения, но и выявлять риски таких нарушений. Закон устанавливает правовые основы для создания и функционирования ГИС "Антикартель". Он предусматривает, что правительство РФ утвердит положение об этой системе. В нем будут определены задачи, функции и принципы ее функционирования; пользователи системы и их полномочия; перечни источников обрабатываемой информации и видов информации, предоставляемой в нее в обязательном порядке, и иные вопросы ее функционирования. Оператором ГИС "Антикартель" будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Прежде при расследовании картелей ФАС использовала в опытном режиме автоматизированную информационную систему "Антикартель". Однако ее функционал позволял отслеживать лишь часть проводимых торгов. Наработки этой системы ведомство применило для создания ГИС "Антикартель". Эта система предполагает внедрение нового, более широкого функционала с помощью элементов искусственного интеллекта, включая автоматизированный ежедневный анализ торгов и риск-ориентированный подход, а также интеграцию с иными информационными системами и базами данных органов власти и компаний. Это позволит проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% проводимых закупочных процедур, а также оперативно получать информацию, сокращая число направляемых запросов, поясняла ФАС. Внедрение ГИС "Антикартель" также обеспечит значительную экономию бюджетных средств за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов, подчеркивали в ведомстве. Закон вступает в силу с 1 августа 2025 года.

https://ria.ru/20250624/putin-2025135370.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий григоренко, федеральная антимонопольная служба (фас россии)