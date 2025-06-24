https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html

Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы

Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы - РИА Новости, 24.06.2025

Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы

Владимир Путин подписал новый пакет законов, в том числе о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, о защите русского языка, о наказании... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:17:00+03:00

2025-06-24T17:17:00+03:00

2025-06-24T18:39:00+03:00

технологии

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал новый пакет законов, в том числе о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, о защите русского языка, о наказании для дропперов и о корректировке основных параметров госбюджета на 2025 год.О создании национального мессенджераКлючевые особенности платформы:В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.О защите русского языка в публичном пространствеОн направлен на:Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Об уголовной ответственности для дропперов Он предполагает:Ранее их могли привлечь к ответственности лишь по смежным уголовным статьям и в отдельных случаях, суд определял меры ответственности в зависимости от обстоятельств дела.По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Это не коснется тех, кто передал данные бесплатно: по незнанию или под давлением.О корректировке параметров бюджетаОн предусматривает увеличение расходов в 2025 году на 829 миллиардов рублей. Изменения подготовили на основе уточненного прогноза социально-экономического развития страны. Основные прогнозы: Расходы на госпрограммы увеличиваются:Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными:Другие законы

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https://ria.ru/20250306/rubl-2003437044.html

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технологии, россия, калининградская область, владимир путин, сергей боярский, госдума рф, снг, осаго, дмитрий григоренко, общество