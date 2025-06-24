Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал новый пакет законов, в том числе о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, о защите русского языка, о наказании для дропперов и о корректировке основных параметров госбюджета на 2025 год.
О создании национального мессенджера
Ключевые особенности платформы:
- объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг;
- позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
- если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;
- в будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
- подключение к системе "Госключ" позволит использовать усиленную электронную подпись;
- обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
- приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров;
- оно повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации;
- создание и функционирование приложения обеспечит организация, которую определит правительство.
В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.
О защите русского языка в публичном пространстве
Он направлен на:
- защиту русского языка как государственного;
- снижение использования иностранных слов в публичном пространстве;
- обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.
Об уголовной ответственности для дропперов
Дропперы — подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.
Он предполагает:
- штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы — для дропперов;
- штраф от 300 тысяч до миллиона или лишение свободы до шести лет — для организаторов этой деятельности.
Ранее их могли привлечь к ответственности лишь по смежным уголовным статьям и в отдельных случаях, суд определял меры ответственности в зависимости от обстоятельств дела.
По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Это не коснется тех, кто передал данные бесплатно: по незнанию или под давлением.
О корректировке параметров бюджета
Он предусматривает увеличение расходов в 2025 году на 829 миллиардов рублей. Изменения подготовили на основе уточненного прогноза социально-экономического развития страны.
Основные прогнозы:
- рост ВВП по итогам года остался без изменений — на уровне 2,5%;
- инфляцию повысили с 4,5% до 7,6%;
- цены на нефть понизили с 69,7 до 56 долларов за баррель;
- курс рубля скорректировали с 96,5 до 94,3 рубля за доллар;
- объем ВВП на этот год повысили с 214,575 триллиона до 221,861 триллиона рублей;
- доходы федерального бюджета сократили с 40,296 триллиона до 38,506 триллиона рублей.
- расходы увеличили с 41,469 триллиона до 42,298 триллиона рублей.
- дефицит бюджета увеличили с 0,5% до 1,7% ВВП.
- верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2026 года повысили с 29,385 триллиона рублей до 30,62 триллиона, внешнего — сократили с 61,1 миллиарда до 59,9 миллиарда долларов;
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств увеличили с 1,634 триллиона до 1,649 триллиона рублей.
Расходы на госпрограммы увеличиваются:
- на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия — на 41,847 миллиарда рублей;
- развития здравоохранения — на 26 миллиардов;
- обеспечения обороноспособности страны — на 24,178 миллиарда;
- социальной поддержки граждан — на 17,778 миллиарда;
- экономического развития и инновационной экономики — на 2,86 миллиарда;
- развития образования — на 3,26 миллиарда рублей.
Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными:
- социальная поддержка граждан;
- финансовое обеспечение обороны и безопасности государства;
- поддержка семей участников СВО;
- обеспечение технологического лидерства страны.
Другие законы
- о заморозке денег и аресте имущества граждан, причастных к диверсиям;
- о лишении свободы до пяти лет за незаконную регистрацию граждан как ИП;
- об отмене административной преюдикции за экстремизм с оправданием, пропагандой применения либо угрозой применения насилия;
- о создании государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению соглашений, ограничивающих конкуренцию (ГИС "Антикартель");
- о создании Российского спортивного фонда;
- о переносе на 1 октября срока внесения в ГД проекта госбюджета;
- о ратификации протокола о внесении изменений в договор стран — участниц СНГ о межгосударственном розыске лиц;
- об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России;
- закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам детей от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям.