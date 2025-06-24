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Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы - РИА Новости, 24.06.2025
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17:17 24.06.2025 (обновлено: 18:39 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html
Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы
Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы - РИА Новости, 24.06.2025
Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы
Владимир Путин подписал новый пакет законов, в том числе о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, о защите русского языка, о наказании... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:17:00+03:00
2025-06-24T18:39:00+03:00
технологии
россия
калининградская область
владимир путин
сергей боярский
госдума рф
снг
осаго
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал новый пакет законов, в том числе о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, о защите русского языка, о наказании для дропперов и о корректировке основных параметров госбюджета на 2025 год.О создании национального мессенджераКлючевые особенности платформы:В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.О защите русского языка в публичном пространствеОн направлен на:Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Об уголовной ответственности для дропперов Он предполагает:Ранее их могли привлечь к ответственности лишь по смежным уголовным статьям и в отдельных случаях, суд определял меры ответственности в зависимости от обстоятельств дела.По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Это не коснется тех, кто передал данные бесплатно: по незнанию или под давлением.О корректировке параметров бюджетаОн предусматривает увеличение расходов в 2025 году на 829 миллиардов рублей. Изменения подготовили на основе уточненного прогноза социально-экономического развития страны. Основные прогнозы: Расходы на госпрограммы увеличиваются:Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными:Другие законы
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технологии, россия, калининградская область, владимир путин, сергей боярский, госдума рф, снг, осаго, дмитрий григоренко, общество
Технологии, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Сергей Боярский, Госдума РФ, СНГ, ОСАГО, Дмитрий Григоренко, Общество

Русский язык, дропперы и российский мессенджер. Путин подписал новые законы

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал новый пакет законов, в том числе о создании многофункциональной цифровой платформы обмена данными, о защите русского языка, о наказании для дропперов и о корректировке основных параметров госбюджета на 2025 год.

О создании национального мессенджера

Ключевые особенности платформы:
  • объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг;
  • позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
  • если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;
  • в будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
  • подключение к системе "Госключ" позволит использовать усиленную электронную подпись;
  • обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
  • приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров;
  • оно повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации;
  • создание и функционирование приложения обеспечит организация, которую определит правительство.
В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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9 июня, 11:12

О защите русского языка в публичном пространстве

Он направлен на:
  • защиту русского языка как государственного;
  • снижение использования иностранных слов в публичном пространстве;
  • обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.
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23 июня, 10:50

Об уголовной ответственности для дропперов

Дропперы — подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.

Он предполагает:
  • штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы — для дропперов;
  • штраф от 300 тысяч до миллиона или лишение свободы до шести лет — для организаторов этой деятельности.
Ранее их могли привлечь к ответственности лишь по смежным уголовным статьям и в отдельных случаях, суд определял меры ответственности в зависимости от обстоятельств дела.
По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам. Это не коснется тех, кто передал данные бесплатно: по незнанию или под давлением.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах
19 июня, 12:30

О корректировке параметров бюджета

Он предусматривает увеличение расходов в 2025 году на 829 миллиардов рублей. Изменения подготовили на основе уточненного прогноза социально-экономического развития страны.
Основные прогнозы:
  • рост ВВП по итогам года остался без изменений — на уровне 2,5%;
  • инфляцию повысили с 4,5% до 7,6%;
  • цены на нефть понизили с 69,7 до 56 долларов за баррель;
  • курс рубля скорректировали с 96,5 до 94,3 рубля за доллар;
  • объем ВВП на этот год повысили с 214,575 триллиона до 221,861 триллиона рублей;
  • доходы федерального бюджета сократили с 40,296 триллиона до 38,506 триллиона рублей.
  • расходы увеличили с 41,469 триллиона до 42,298 триллиона рублей.
  • дефицит бюджета увеличили с 0,5% до 1,7% ВВП.
  • верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2026 года повысили с 29,385 триллиона рублей до 30,62 триллиона, внешнего — сократили с 61,1 миллиарда до 59,9 миллиарда долларов;
  • общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств увеличили с 1,634 триллиона до 1,649 триллиона рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Силуанов рассказал о влиянии укрепления рубля на доходы бюджета России
6 марта, 16:41
Расходы на госпрограммы увеличиваются:
  • на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия — на 41,847 миллиарда рублей;
  • развития здравоохранения — на 26 миллиардов;
  • обеспечения обороноспособности страны — на 24,178 миллиарда;
  • социальной поддержки граждан — на 17,778 миллиарда;
  • экономического развития и инновационной экономики — на 2,86 миллиарда;
  • развития образования — на 3,26 миллиарда рублей.
Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными:
  • социальная поддержка граждан;
  • финансовое обеспечение обороны и безопасности государства;
  • поддержка семей участников СВО;
  • обеспечение технологического лидерства страны.

Другие законы

  • о заморозке денег и аресте имущества граждан, причастных к диверсиям;
  • о лишении свободы до пяти лет за незаконную регистрацию граждан как ИП;
  • об отмене административной преюдикции за экстремизм с оправданием, пропагандой применения либо угрозой применения насилия;
  • о создании государственной информационной системы по предупреждению, выявлению и пресечению соглашений, ограничивающих конкуренцию (ГИС "Антикартель");
  • о создании Российского спортивного фонда;
  • о переносе на 1 октября срока внесения в ГД проекта госбюджета;
  • о ратификации протокола о внесении изменений в договор стран — участниц СНГ о межгосударственном розыске лиц;
  • об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России;
  • закон, согласно которому банки должны выдавать справки по счетам и вкладам детей от 14 до 18 лет не только им самим, но и их законным представителям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин поручил доработать закон о жилье для детей-сирот
Вчера, 14:40
 
ТехнологииРоссияКалининградская областьВладимир ПутинСергей БоярскийГосдума РФСНГОСАГОДмитрий ГригоренкоОбщество
 
 
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