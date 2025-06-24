https://ria.ru/20250624/putin-2025138545.html
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков
Президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:56:00+03:00
2025-06-24T16:56:00+03:00
2025-06-24T16:57:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db2ec52094360b4cc86f6707cee84c61.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года. Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет. При этом, как указывал Володин, преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их оформлять дебетовые карты, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами. Родители об этом, как правило, не знают. Закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков, подчеркивал Володин.
https://ria.ru/20250616/vtb-2023094019.html
https://ria.ru/20250407/putin-2009828430.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6413262cc2b8b5551b49e400fd1d2977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков
Путин подписал закон, регулирующий открытие счетов в банке у подростков с 14 лет