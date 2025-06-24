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Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков - РИА Новости, 24.06.2025
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16:56 24.06.2025 (обновлено: 16:57 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025138545.html
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков
Президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:56:00+03:00
2025-06-24T16:57:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года. Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет. При этом, как указывал Володин, преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их оформлять дебетовые карты, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами. Родители об этом, как правило, не знают. Закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков, подчеркивал Володин.
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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков

Путин подписал закон, регулирующий открытие счетов в банке у подростков с 14 лет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
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Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.
Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет.
При этом, как указывал Володин, преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их оформлять дебетовые карты, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами. Родители об этом, как правило, не знают.
Закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков, подчеркивал Володин.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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