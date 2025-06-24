https://ria.ru/20250624/putin-2025138545.html

Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков

Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон, регулирующий открытие банковских счетов у подростков

Президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:56:00+03:00

2025-06-24T16:56:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия их законных представителей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний полностью дееспособен: вступил в брак (в предусмотренных законом случаях); работает по трудовому договору, в том числе по контракту; либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года. Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, сейчас подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет. При этом, как указывал Володин, преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их оформлять дебетовые карты, которые в дальнейшем могут использоваться в мошеннических целях. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - так называемыми дропперами. Родители об этом, как правило, не знают. Закон позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность и обезопасит их от необдуманных поступков, подчеркивал Володин.

https://ria.ru/20250616/vtb-2023094019.html

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общество, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф