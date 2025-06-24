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Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 24.06.2025
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16:46 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/putin-2025135370.html
Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП
Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:46:00+03:00
2025-06-24T16:46:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, за незаконное образование ИП физлицом будут предусмотрены штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок 240 часов либо лишение свободы на срок до 5 лет в зависимости от тяжести преступления. Законом предусматривается специальное основание освобождения от уголовной ответственности подставного лица, впервые совершившего преступление, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию этого преступления.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП

Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, за незаконное образование ИП физлицом будут предусмотрены штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок 240 часов либо лишение свободы на срок до 5 лет в зависимости от тяжести преступления.
Законом предусматривается специальное основание освобождения от уголовной ответственности подставного лица, впервые совершившего преступление, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию этого преступления.
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