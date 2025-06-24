https://ria.ru/20250624/putin-2025135370.html

Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП

Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:46:00+03:00

2025-06-24T16:46:00+03:00

2025-06-24T16:46:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, за незаконное образование ИП физлицом будут предусмотрены штраф в размере до 500 тысяч рублей, обязательные работы на срок 240 часов либо лишение свободы на срок до 5 лет в зависимости от тяжести преступления. Законом предусматривается специальное основание освобождения от уголовной ответственности подставного лица, впервые совершившего преступление, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию этого преступления.

https://ria.ru/20250424/moskva-2013145513.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин