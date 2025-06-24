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Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 24.06.2025
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16:39 24.06.2025 (обновлено: 17:04 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025132619.html
Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов
Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов - подставных... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:39:00+03:00
2025-06-24T17:04:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги - и организаторов такой деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Так, документ устанавливает уголовное наказание до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности. Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам, ключевым доказательством умысла будет считаться сам факт оплаты. К ответственности не будут привлекать тех, кто передал данные бесплатно, например, по незнанию или под давлением.Закон дополняет статью 187 Уголовного кодекса (УК) РФ, устанавливающую ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Ранее дропперов могли привлечь к ответственности лишь по смежным составам УК РФ и в отдельных случаях, меры ответственности определялись судом в зависимости от обстоятельств каждого дела.Согласно документу, передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет.Такое же наказание установлено за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.За организацию такой деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, отмечается в документе.Так, за приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности установлено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.Кроме того, осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, может наказываться принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://ria.ru/20250409/nabiullina-2010228201.html
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владимир путин, россия, общество, дмитрий григоренко, технологии
Владимир Путин, Россия, Общество, Дмитрий Григоренко, Технологии
Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов

Путин подписал закон об ответственности с лишением свободы для дропперов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги - и организаторов такой деятельности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Так, документ устанавливает уголовное наказание до 3 лет лишения свободы для лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты за вознаграждение, и до 6 лет для организаторов такой деятельности. Как поясняли в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, уголовная ответственность коснется только тех, кто сознательно получал вознаграждение за передачу реквизитов преступникам, ключевым доказательством умысла будет считаться сам факт оплаты. К ответственности не будут привлекать тех, кто передал данные бесплатно, например, по незнанию или под давлением.
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Закон дополняет статью 187 Уголовного кодекса (УК) РФ, устанавливающую ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Ранее дропперов могли привлечь к ответственности лишь по смежным составам УК РФ и в отдельных случаях, меры ответственности определялись судом в зависимости от обстоятельств каждого дела.
Согласно документу, передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет.
Такое же наказание установлено за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.
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За организацию такой деятельности предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет и возможный штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, отмечается в документе.
Так, за приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности установлено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Кроме того, осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, может наказываться принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
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