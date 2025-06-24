https://ria.ru/20250624/putin-2025127338.html

Путин подписал закон о вступлении в наследство родственников участников СВО

Путин подписал закон о вступлении в наследство родственников участников СВО - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон о вступлении в наследство родственников участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру вступления в наследство для родственников участников СВО, соответствующий документ размещен РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:18:00+03:00

2025-06-24T16:18:00+03:00

2025-06-24T16:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру вступления в наследство для родственников участников СВО, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается, что наследство участников спецоперации, а также граждан, проживавших или временно находившихся на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или на территориях вооруженной провокации на госгранице и приграничных территориях РФ, открывается с даты составления записи акта гражданского состояния об их смерти, если в соответствии с установленными документами дата смерти указанных лиц неизвестна либо отличается от даты составления таких документов более чем на три месяца.

https://ria.ru/20250208/putin-1998125510.html

россия

украина

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, общество