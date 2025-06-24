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Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями - РИА Новости, 24.06.2025
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15:46 24.06.2025 (обновлено: 16:21 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025118799.html
Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями
Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:46:00+03:00
2025-06-24T16:21:00+03:00
владимир путин
авто
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений.В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется прежний лимит - 100 тысяч рублей.При отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотофиксации максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу – это сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.
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владимир путин, авто, россия, общество, осаго
Владимир Путин, Авто, Россия, Общество, ОСАГО
Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями

Путин утвердил увеличение вдвое выплат по европротоколу при ДТП с разногласиями

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений.
В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется прежний лимит - 100 тысяч рублей.
При отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотофиксации максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу – это сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.
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Владимир ПутинАвтоРоссияОбществоОСАГО
 
 
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