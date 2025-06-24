https://ria.ru/20250624/putin-2025118799.html

Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями

Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон об увеличении выплат по европротоколу с разногласиями

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:46:00+03:00

2025-06-24T15:46:00+03:00

2025-06-24T16:21:00+03:00

владимир путин

авто

россия

общество

осаго

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое, до 200 тысяч рублей, лимита выплат по европротоколу в рамках ОСАГО, когда у участников ДТП есть разногласия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон повышает со 100 тысяч до 200 тысяч рублей максимальный размер страхового возмещения по ОСАГО в случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции при наличии разногласий между участниками аварии – при условии, что водители сделали фотографии повреждений.В случаях, когда такие фотографии не сделаны, сохраняется прежний лимит - 100 тысяч рублей.При отсутствии разногласий между участниками ДТП и наличии фотофиксации максимальный размер выплаты при оформлении по европротоколу составляет 400 тысяч рублей.Закон вступает в силу со дня официального опубликования.Согласно пояснительной записке, его реализация увеличит количество оформлений ДТП по европротоколу – это сэкономит время водителей, а также позволит избежать заторов на дорогах и более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы.

https://ria.ru/20250224/osago-1752227050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, авто, россия, общество, осаго