https://ria.ru/20250624/putin-2025110049.html

Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Путин подписал закон о создании национального мессенджера - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Президент Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:16:00+03:00

2025-06-24T15:16:00+03:00

2025-06-24T15:47:00+03:00

общество

россия

москва

владимир путин

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госдума рф

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными.Ключевые особенности платформыЗакон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых положений. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября. С этой же даты начнет действовать норма о том, что согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от других документов.В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, владимир путин, сергей боярский, госдума рф