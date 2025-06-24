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Путин подписал закон о создании национального мессенджера - РИА Новости, 24.06.2025
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15:16 24.06.2025 (обновлено: 15:47 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025110049.html
Путин подписал закон о создании национального мессенджера
Путин подписал закон о создании национального мессенджера - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон о создании национального мессенджера
Президент Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:16:00+03:00
2025-06-24T15:47:00+03:00
общество
россия
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владимир путин
сергей боярский
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными.Ключевые особенности платформыЗакон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых положений. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября. С этой же даты начнет действовать норма о том, что согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от других документов.В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.
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общество, россия, москва, владимир путин, сергей боярский, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Боярский, Госдума РФ
Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными.

Ключевые особенности платформы

  • объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг;
  • позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
  • если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;
  • в будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
  • подключение к системе "Госключ" позволит использовать усиленную электронную подпись;
  • обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
  • приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров;
  • оно повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации;
  • создание и функционирование приложения обеспечит организация, которую определит правительство.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых положений. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября. С этой же даты начнет действовать норма о том, что согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от других документов.
В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.
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