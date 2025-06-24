Путин подписал закон о создании национального мессенджера
Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными.
Ключевые особенности платформы
- объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг;
- позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста;
- если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено — за исключением отдельных случаев;
- в будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС;
- подключение к системе "Госключ" позволит использовать усиленную электронную подпись;
- обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО;
- приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров;
- оно повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации;
- создание и функционирование приложения обеспечит организация, которую определит правительство.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением некоторых положений. Так, требование об обязательной предустановке сервиса на смартфоны, планшеты и другие устройства вступает в силу с 1 сентября. С этой же даты начнет действовать норма о том, что согласие на обработку персональных данных должно оформляться отдельно от других документов.
В начале июня глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.