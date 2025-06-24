Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской области - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/putin-2025109325.html
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской области
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской области - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской области
Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:12:00+03:00
2025-06-24T15:12:00+03:00
экономика
россия
калининградская область
владимир путин
александр шендерюк-жидков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_8a87ee8cb3fdaea13a97c8c4a2b4c82d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает переход к выборочному досмотру таможенными органами товаров, которые произведены в калининградской ОЭЗ и вывозятся из нее в другие регионы РФ. Это позволит исключить безальтернативную обязанность таможенных органов во всех случаях проверять соответствие фактически вывозимых товаров на остальную часть РФ по воздуху или по морю сведениям, содержащимся в сопроводительных документах. При этом снижается административная нагрузка на калининградских производителей, связанная с проведением таких проверок. Как пояснял один из авторов инициативы, сенатор Александр Шендерюк-Жидков, представляющий этот регион в Совфеде, закон позволит проводить досмотр калининградских товаров только в случае, если товар попадет в категорию рискового в рамках системы управления рисков российской таможни. Изменения начнут действовать через 30 дней после официального опубликования закона. При этом сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу сразу после публикации. Также закон продлевает до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощенному оформлению товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-доставкой из Калининградской области на остальную часть России. Ранее предусматривалось, что эксперимент, начавшийся с 1 июля 2023 года, должен завершиться 30 июня 2025 года.
https://ria.ru/20250607/putin-2021482392.html
россия
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968748445_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_61a1e491fa7d2a556afe1d1cdfdf33ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, калининградская область, владимир путин, александр шендерюк-жидков
Экономика, Россия, Калининградская область, Владимир Путин, Александр Шендерюк-Жидков
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской области

Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из калининградской ОЭЗ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Города России. Калининград. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров, произведенных в особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, в другие регионы России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает переход к выборочному досмотру таможенными органами товаров, которые произведены в калининградской ОЭЗ и вывозятся из нее в другие регионы РФ. Это позволит исключить безальтернативную обязанность таможенных органов во всех случаях проверять соответствие фактически вывозимых товаров на остальную часть РФ по воздуху или по морю сведениям, содержащимся в сопроводительных документах.
При этом снижается административная нагрузка на калининградских производителей, связанная с проведением таких проверок.
Как пояснял один из авторов инициативы, сенатор Александр Шендерюк-Жидков, представляющий этот регион в Совфеде, закон позволит проводить досмотр калининградских товаров только в случае, если товар попадет в категорию рискового в рамках системы управления рисков российской таможни.
Изменения начнут действовать через 30 дней после официального опубликования закона. При этом сам закон, который содержит и другие положения, вступает в силу сразу после публикации.
Также закон продлевает до 1 июля 2028 года эксперимент по упрощенному оформлению товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-доставкой из Калининградской области на остальную часть России. Ранее предусматривалось, что эксперимент, начавшийся с 1 июля 2023 года, должен завершиться 30 июня 2025 года.
Вид на Магадан - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Путин подписал закон о создании ТОР в Магаданской области
7 июня, 11:12
 
ЭкономикаРоссияКалининградская областьВладимир ПутинАлександр Шендерюк-Жидков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала