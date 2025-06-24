https://ria.ru/20250624/putin-2025106869.html

Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов

Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов - РИА Новости, 24.06.2025

Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по теме создания культурно-образовательных и музейных комплексов, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T15:04:00+03:00

2025-06-24T15:04:00+03:00

2025-06-24T15:16:00+03:00

владимир путин

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общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по теме создания культурно-образовательных и музейных комплексов, сообщает во вторник пресс-служба Кремля."Двадцать пятого июня Владимир Путин проведет совещание в формате видеоконференцсвязи о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов", - говорится в сообщении.С докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах.

https://ria.ru/20250607/putin-2021522747.html

приморский край

севастополь

россия

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владимир путин, марат хуснуллин, ольга любимова, приморский край, севастополь, россия, общество