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Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов - РИА Новости, 24.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:04 24.06.2025 (обновлено: 15:16 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025106869.html
Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов
Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов - РИА Новости, 24.06.2025
Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов
Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по теме создания культурно-образовательных и музейных комплексов, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:04:00+03:00
2025-06-24T15:16:00+03:00
владимир путин
культура
марат хуснуллин
ольга любимова
приморский край
севастополь
россия
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по теме создания культурно-образовательных и музейных комплексов, сообщает во вторник пресс-служба Кремля."Двадцать пятого июня Владимир Путин проведет совещание в формате видеоконференцсвязи о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов", - говорится в сообщении.С докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах.
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владимир путин, марат хуснуллин, ольга любимова, приморский край, севастополь, россия, общество
Владимир Путин, Культура, Марат Хуснуллин, Ольга Любимова, Приморский край, Севастополь, Россия, Общество
Путин проведет совещание по созданию культурно-образовательных комплексов

Путин проведет совещание по теме создания культурно-образовательных комплексов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по теме создания культурно-образовательных и музейных комплексов, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого июня Владимир Путин проведет совещание в формате видеоконференцсвязи о ходе создания культурно-образовательных и музейных комплексов", - говорится в сообщении.
С докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, губернаторы Севастополя, Приморского края, Кемеровской области - Кузбасса и Калининградской области расскажут о ходе строительства объектов в своих регионах.
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КультураВладимир ПутинМарат ХуснуллинОльга ЛюбимоваПриморский крайСевастопольРоссияОбщество
 
 
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