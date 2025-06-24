https://ria.ru/20250624/putin-2025066765.html

Путин отметил вклад ученых и инженеров в укрепление ОПК

Путин отметил вклад ученых и инженеров в укрепление ОПК - РИА Новости, 24.06.2025

Путин отметил вклад ученых и инженеров в укрепление ОПК

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIII Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего"... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:33:00+03:00

2025-06-24T12:33:00+03:00

2025-06-24T12:33:00+03:00

наука

общество

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XIII Международного молодёжного промышленного форума "Инженеры будущего" отметил, что достижения многих поколений талантливых ученых и инженеров стали фундаментальным вкладом в укрепление оборонно-промышленного комплекса РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Наша страна по праву славится многими поколениями талантливых учёных, инженеров, конструкторов, изобретателей. Их выдающиеся открытия и достижения значительно обогатили мировую научно-техническую мысль, стали фундаментальным вкладом в укрепление отечественного индустриального, энергетического, оборонно-промышленного комплекса. Отрадно, что эти крепкие трудовые традиции сегодня достойно продолжаются", - говорится в послании. Президент отметил, что в этом есть и заслуга проекта "Инженеры будущего", который уже более 10 лет объединяет на своей площадке энергичную, целеустремлённую, щедрую на идеи молодежь, открывает хорошие возможности для творческого роста, помогает получить новые знания и компетенции, а также служит повышению престижа инженерных профессий. "И конечно, важно, что форум проходит при широкой поддержке надёжных и авторитетных партнёров: крупных компаний, машиностроительных предприятий, ведущих технических вузов, общественных организаций России. Уверен, что ваша встреча пройдёт успешно, а перспективные инициативы и предложения её участников обязательно будут востребованы", - добавил российский лидер. Путин пожелал участникам форума осуществления намеченных планов и всего самого доброго.

https://ria.ru/20250620/putin-2024293214.html

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общество, технологии, россия, владимир путин