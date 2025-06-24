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Путин поприветствовал участников конкурса "Симфония добра" - РИА Новости, 24.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:20 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/putin-2025020577.html
Путин поприветствовал участников конкурса "Симфония добра"
Путин поприветствовал участников конкурса "Симфония добра" - РИА Новости, 24.06.2025
Путин поприветствовал участников конкурса "Симфония добра"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей I Международного конкурса-фестиваля музыкального исполнительства "Симфония... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:20:00+03:00
2025-06-24T10:20:00+03:00
культура
россия
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей I Международного конкурса-фестиваля музыкального исполнительства "Симфония добра", отметив, что фестиваль объединил опытных педагогов, известных музыкантов и тех, кто только делает первые шаги в искусстве. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на I Международном конкурсе-фестивале музыкального исполнительства "Симфония добра"... Фестиваль "Симфония добра" объединил опытных педагогов и наставников, известных музыкантов и тех, кто только делает первые шаги в искусстве: молодых исполнителей и талантливых студентов творческих учебных заведений из многих городов российского Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в приветствии. Глава государства отметил, что в последние годы культурная жизнь Якутии активно развивается, обогащается новыми инициативами и начинаниями. По мнению президента, яркий, содержательный проект, который стартует сегодня в столице республики, занимает в этом ряду достойное место. Путин отметил, что впереди у участников конкурса-фестиваля большая, насыщенная программа, конкурсные выступления, мастер-классы, круглые столы, другие не менее значимые образовательные и просветительские мероприятия. Кроме того, участники смогут получить серьёзную поддержку для реализации своих идей и планов, в том числе возможность стать участником первого молодёжного симфонического оркестра Дальневосточного федерального округа. "Уверен, что I Международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства "Симфония добра" пройдёт с успехом, послужит популяризации богатейшего отечественного и мирового музыкального наследия, укреплению международных гуманитарных связей. Желаю участникам вдохновения, победного настроя и всего наилучшего, а конкурсу-фестивалю – долгой и насыщенной творческой жизни", - добавляется в приветствии.
https://ria.ru/20250317/putin-2005431772.html
https://ria.ru/20250613/sabantuy-2022640067.html
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россия, дальний восток, владимир путин
Культура, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин поприветствовал участников конкурса "Симфония добра"

Путин: фестиваль "Симфония добра" объединил опытных педагогов и музыкантов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей I Международного конкурса-фестиваля музыкального исполнительства "Симфония добра", отметив, что фестиваль объединил опытных педагогов, известных музыкантов и тех, кто только делает первые шаги в искусстве.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин поздравил участников юбилейного молодежного фестиваля в Якутии
17 марта, 10:13
"Дорогие друзья! Приветствую вас на I Международном конкурсе-фестивале музыкального исполнительства "Симфония добра"... Фестиваль "Симфония добра" объединил опытных педагогов и наставников, известных музыкантов и тех, кто только делает первые шаги в искусстве: молодых исполнителей и талантливых студентов творческих учебных заведений из многих городов российского Дальнего Востока и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в приветствии.
Глава государства отметил, что в последние годы культурная жизнь Якутии активно развивается, обогащается новыми инициативами и начинаниями. По мнению президента, яркий, содержательный проект, который стартует сегодня в столице республики, занимает в этом ряду достойное место.
Путин отметил, что впереди у участников конкурса-фестиваля большая, насыщенная программа, конкурсные выступления, мастер-классы, круглые столы, другие не менее значимые образовательные и просветительские мероприятия. Кроме того, участники смогут получить серьёзную поддержку для реализации своих идей и планов, в том числе возможность стать участником первого молодёжного симфонического оркестра Дальневосточного федерального округа.
"Уверен, что I Международный конкурс-фестиваль музыкального исполнительства "Симфония добра" пройдёт с успехом, послужит популяризации богатейшего отечественного и мирового музыкального наследия, укреплению международных гуманитарных связей. Желаю участникам вдохновения, победного настроя и всего наилучшего, а конкурсу-фестивалю – долгой и насыщенной творческой жизни", - добавляется в приветствии.
Искусство Татарстана представляют в Якутии на федеральном сабантуе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Искусство Татарстана представят в Якутии на федеральном сабантуе
13 июня, 12:54
 
КультураРоссияДальний ВостокВладимир Путин
 
 
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