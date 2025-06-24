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Пушков назвал позицию глав Европы несовместимой с международным правом - РИА Новости, 24.06.2025
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00:49 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/pushkov-2024980269.html
Пушков назвал позицию глав Европы несовместимой с международным правом
Пушков назвал позицию глав Европы несовместимой с международным правом - РИА Новости, 24.06.2025
Пушков назвал позицию глав Европы несовместимой с международным правом
Позиция руководителей Европы давно несовместима с международным правом, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Франции о... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T00:49:00+03:00
2025-06-24T00:49:00+03:00
в мире
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аббас аракчи
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Позиция руководителей Европы давно несовместима с международным правом, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Франции о незаконности американских ударов по Ирану. Ранее Макрон заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований, но Франция разделяет их цель. "Макрон вставил шпильку (президенту США Дональду) Трампу: мол, его удары по Ирану нелегитимны. Однако шпилька небольшая: Макрон заявил, что Франция разделяет цели США. Иными словами, если СШA на мировой арене действуют вне рамок закона, то это нелегитимно, но приемлемо для Запада. Примерно так же рассуждает (канцлер Германии Фридрих) Мерц. Позиция руководителей Европы давно несовместима с международным правом", - написал Пушков в своем Telegram-канале. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
https://ria.ru/20250624/tramp-2024979648.html
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в мире, иран, сша, европа, алексей пушков, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Европа, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пушков назвал позицию глав Европы несовместимой с международным правом

Пушков: позиция руководителей Европы давно несовместима с международным правом

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Позиция руководителей Европы давно несовместима с международным правом, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Франции о незаконности американских ударов по Ирану.
Ранее Макрон заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана не имеют законных оснований, но Франция разделяет их цель.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп хочет завершить конфликт с Ираном и прийти к сделке, сообщает Axios
00:29
"Макрон вставил шпильку (президенту США Дональду) Трампу: мол, его удары по Ирану нелегитимны. Однако шпилька небольшая: Макрон заявил, что Франция разделяет цели США. Иными словами, если СШA на мировой арене действуют вне рамок закона, то это нелегитимно, но приемлемо для Запада. Примерно так же рассуждает (канцлер Германии Фридрих) Мерц. Позиция руководителей Европы давно несовместима с международным правом", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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Каллас не смогла ответить на вопрос о возможных мерах ЕС против Израиля
Вчера, 22:14
 
В миреИранСШАЕвропаАлексей ПушковДональд ТрампАббас АракчиООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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