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Пушков прокомментировал конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 24.06.2025
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02:48 24.06.2025
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Пушков прокомментировал конфликт Ирана и Израиля
Пушков прокомментировал конфликт Ирана и Израиля - РИА Новости, 24.06.2025
Пушков прокомментировал конфликт Ирана и Израиля
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему конфликт Ирана и Израиля не приведет к третьей мировой войне. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:48:00+03:00
2025-06-24T02:48:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
алексей пушков
дональд трамп
аббас аракчи
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему конфликт Ирана и Израиля не приведет к третьей мировой войне. "К вопросу о третьей мировой войне, о начале которой так любят рассуждать некоторые публицисты, словно ждут не дождутся ее начала. Некоторые особо нетерпеливые разглядели начало такой войны на Ближнем Востоке. Но есть ли для этого основания? Мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооруженные силы как минимум с двух сторон", - написал он в Telegram-канале. По словам Пушкова, в ходе Первой и Второй мировых войн между собой сражались коалиции стран, противостоявших друг другу в Европе, в Африке и в Азии, а на Ближнем Востоке ничего подобного сейчас не видно: "нет масштабных коалиций, изменился и характер войны". Сенатор отметил, что Израиль и Иран воюют друг с другом, обмениваясь угрозами и ракетно-бомбовыми ударами, однако "ни та, ни другая сторона не способна оккупировать другую". "США подключились к ударам по ядерным объектам Ирана, но вряд ли горят желанием отправлять туда свою армию и оккупировать Иран. Но даже если до этого дойдет и такая попытка американцами предпринята будет, то, во-первых, успех для США не гарантирован, а во-вторых, и это не будет стартом третьей мировой. Это будет региональная война США и Израиля против Ирана и оставшихся у него близких союзников типа хуситов или проиранских формирований в Ираке", - считает политик. По мнению Пушкова, удары Ирана по американским базам или возможное перекрытие Ормузского пролива останутся региональными явлениями. Хотя они и могут иметь глобальные экономические последствия, Ближний Восток в силу ограниченного характера противостояния никак не может стать "колыбелью" Третьей мировой войны, полагает сенатор. "Если же под третьей мировой иметь в виду сумму региональных военных конфликтов, как уже идущих в мире, так и потенциальных, то такой подход искажает понятие мировой войны, а само использование этого термина отражает скорее эмоциональную оценку фазы острой нестабильности, которую переживают некоторые регионы, чем является точным определением происходящего", - резюмировал Пушков. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". В ответ Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, как следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, израиль, алексей пушков, дональд трамп, аббас аракчи, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пушков прокомментировал конфликт Ирана и Израиля

Пушков: конфликт Ирана и Израиля не приведет к третьей мировой войне

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему конфликт Ирана и Израиля не приведет к третьей мировой войне.
"К вопросу о третьей мировой войне, о начале которой так любят рассуждать некоторые публицисты, словно ждут не дождутся ее начала. Некоторые особо нетерпеливые разглядели начало такой войны на Ближнем Востоке. Но есть ли для этого основания? Мировые войны отличались тем, что в них было вовлечено большое число государств с разных континентов, а также крупные вооруженные силы как минимум с двух сторон", - написал он в Telegram-канале.
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По словам Пушкова, в ходе Первой и Второй мировых войн между собой сражались коалиции стран, противостоявших друг другу в Европе, в Африке и в Азии, а на Ближнем Востоке ничего подобного сейчас не видно: "нет масштабных коалиций, изменился и характер войны". Сенатор отметил, что Израиль и Иран воюют друг с другом, обмениваясь угрозами и ракетно-бомбовыми ударами, однако "ни та, ни другая сторона не способна оккупировать другую".
"США подключились к ударам по ядерным объектам Ирана, но вряд ли горят желанием отправлять туда свою армию и оккупировать Иран. Но даже если до этого дойдет и такая попытка американцами предпринята будет, то, во-первых, успех для США не гарантирован, а во-вторых, и это не будет стартом третьей мировой. Это будет региональная война США и Израиля против Ирана и оставшихся у него близких союзников типа хуситов или проиранских формирований в Ираке", - считает политик.
По мнению Пушкова, удары Ирана по американским базам или возможное перекрытие Ормузского пролива останутся региональными явлениями. Хотя они и могут иметь глобальные экономические последствия, Ближний Восток в силу ограниченного характера противостояния никак не может стать "колыбелью" Третьей мировой войны, полагает сенатор.
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"Если же под третьей мировой иметь в виду сумму региональных военных конфликтов, как уже идущих в мире, так и потенциальных, то такой подход искажает понятие мировой войны, а само использование этого термина отражает скорее эмоциональную оценку фазы острой нестабильности, которую переживают некоторые регионы, чем является точным определением происходящего", - резюмировал Пушков.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". В ответ Иран с 13 июня выпустил по Израилю свыше 500 ракет и 1000 беспилотников, как следует из официальной сводки израильского правительственного пресс-офиса.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
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По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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