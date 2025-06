https://ria.ru/20250624/professii-2025101829.html

Треть россиян мечтают о профессии путешественника

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Образовательный холдинг Skillbox и социальная сеть Одноклассники провели опрос среди россиян через сервис онлайн-опросов Anketolog.ru, чтобы выяснить, какой DIY-контент ("Do It Yourself" или "Сделай сам") они ищут чаще всего и чему хотели бы научиться сами. По данным опроса, практически половина россиян (44%) регулярно просматривает ролики с мастер-классами, а каждый третий делает это для того, чтобы сэкономить деньги. Больше всего россияне хотели бы научиться вкусно готовить (62%) и ремонтировать вещи (41%), а профессия мечты у большинства респондентов — тревел-эксперт.Согласно результатам опроса, практически половина россиян (44%) регулярно просматривают обучающий или DIY-контент. Наиболее популярными тематиками являются: кулинария (62%), ремонт и обустройство дома (41%), работа с техникой (34%), садоводство и огород (28%), красота и уход за собой (26%), рукоделие (21%), одежда и аксессуары (19%), создание фото- и видео-контента (12%) (вопрос с множественным выбором).Чаще всего обучающие или мастер-класс видео смотрят в качестве хобби, чтобы смастерить что-то своими руками для удовольствия (33%), чтобы решить бытовые задачи (30%) и для расслабления (16%). А еще 5% таким образом осваивают новую профессию.В целом россияне готовы переквалифицироваться, чтобы получать от профессии максимум удовольствия и стабильный доход. Среди таких занятий мечты наиболее популярны: путешествовать и рассказывать о странах (34%), разрабатывать что-то свое (23%), заниматься творчеством (23%), работать руками (22%), осваивать кулинарию (19%), заниматься саморазвитием (18%), работать с растениями (16%), преподавать (13%), вести блог (13%), работать с животными (11%). Интересно, что 8% респондентов отметили, что не хотели бы вообще ничем заниматься, а просто отдыхать. (вопрос с множественным выбором).При возникновении бытовых задач каждый второй россиянин пытается решить их самостоятельно с помощью контента в интернете или социальных сетях. Треть респондентов (31%) сначала пробуют решить вопрос самостоятельно, и если не получается, то обращаются к специалистам. И только 5% сразу обращаются к мастерам, — причем женщины делают это в три раза чаще, чем мужчины. Интересно, что треть опрошенных призналась, что предпочитает делать все самостоятельно для экономии средств.Методология исследования и портрет респондентовИсследование проводилось методом опроса. Выборка составила 2000 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все респонденты проживают преимущественно в городах-миллионниках: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и других.

