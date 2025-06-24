https://ria.ru/20250624/professii-2025018662.html

В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями - РИА Новости, 24.06.2025

В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Московский центр "Профессии будущего" составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами на рынке труда столицы, в него вошли представители промышленной... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:09:00+03:00

2025-06-24T10:09:00+03:00

2025-06-24T10:09:00+03:00

москва

анастасия ракова

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский центр "Профессии будущего" составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами на рынке труда столицы, в него вошли представители промышленной сферы, IТ, финансового сектора и транспортной отрасли, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В столице мы создаем целую экосистему профессионального развития жителей города разных возрастов – от профориентации и обучения до помощи в трудоустройстве. Один из важнейших элементов комплексного подхода – работа флагманского центра "Профессии будущего"... Сегодня зарплаты высококвалифицированных специалистов по ряду востребованных профессий достигают 500 тысяч рублей в месяц - это касается сферы IТ, промышленности, транспорта и финансового сектора. По всем перечисленным направлениям в центре можно пройти переподготовку, выбрав одну из 75 коротких образовательных программ", - рассказала Ракова. Она отметила, что наиболее высокооплачиваемым направлением остается промышленная отрасль. Рейтинг специальностей возглавил специалист по аргонной сварке с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц. На высокий уровень дохода могут рассчитывать и работники сферы информационных технологий. Например, зарплата руководителя команды разработчиков-аналитиков достигает 450 тысяч рублей. Еще одним перспективным направлением является финансовый сектор. Ведущему бизнес-аналитику работодатели готовы предложить 400 тысяч рублей в месяц. "Повышенным спросом пользуются и квалифицированные работники транспортной отрасли. Например, слесарь по ремонту автомобилей должен иметь квалификацию не ниже четвертого разряда, а от опытного менеджера по логистике требуется наличие собственной базы клиентов и умение работать с большими объемами информации. Средний доход таких специалистов составляет 250 тысяч рублей", - отметила Ракова.

https://ria.ru/20250416/gd-2011644936.html

https://ria.ru/20250609/moshenniki-2021773820.html

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москва, анастасия ракова , общество