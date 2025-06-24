Рейтинг@Mail.ru
В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/professii-2025018662.html
В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями - РИА Новости, 24.06.2025
В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
Московский центр "Профессии будущего" составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами на рынке труда столицы, в него вошли представители промышленной... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:09:00+03:00
2025-06-24T10:09:00+03:00
москва
анастасия ракова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский центр "Профессии будущего" составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами на рынке труда столицы, в него вошли представители промышленной сферы, IТ, финансового сектора и транспортной отрасли, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В столице мы создаем целую экосистему профессионального развития жителей города разных возрастов – от профориентации и обучения до помощи в трудоустройстве. Один из важнейших элементов комплексного подхода – работа флагманского центра "Профессии будущего"... Сегодня зарплаты высококвалифицированных специалистов по ряду востребованных профессий достигают 500 тысяч рублей в месяц - это касается сферы IТ, промышленности, транспорта и финансового сектора. По всем перечисленным направлениям в центре можно пройти переподготовку, выбрав одну из 75 коротких образовательных программ", - рассказала Ракова. Она отметила, что наиболее высокооплачиваемым направлением остается промышленная отрасль. Рейтинг специальностей возглавил специалист по аргонной сварке с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц. На высокий уровень дохода могут рассчитывать и работники сферы информационных технологий. Например, зарплата руководителя команды разработчиков-аналитиков достигает 450 тысяч рублей. Еще одним перспективным направлением является финансовый сектор. Ведущему бизнес-аналитику работодатели готовы предложить 400 тысяч рублей в месяц. "Повышенным спросом пользуются и квалифицированные работники транспортной отрасли. Например, слесарь по ремонту автомобилей должен иметь квалификацию не ниже четвертого разряда, а от опытного менеджера по логистике требуется наличие собственной базы клиентов и умение работать с большими объемами информации. Средний доход таких специалистов составляет 250 тысяч рублей", - отметила Ракова.
https://ria.ru/20250416/gd-2011644936.html
https://ria.ru/20250609/moshenniki-2021773820.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анастасия ракова , общество
Москва, Анастасия Ракова , Общество
В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Центр "Профессии будущего" назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский центр "Профессии будущего" составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами на рынке труда столицы, в него вошли представители промышленной сферы, IТ, финансового сектора и транспортной отрасли, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В столице мы создаем целую экосистему профессионального развития жителей города разных возрастов – от профориентации и обучения до помощи в трудоустройстве. Один из важнейших элементов комплексного подхода – работа флагманского центра "Профессии будущего"... Сегодня зарплаты высококвалифицированных специалистов по ряду востребованных профессий достигают 500 тысяч рублей в месяц - это касается сферы IТ, промышленности, транспорта и финансового сектора. По всем перечисленным направлениям в центре можно пройти переподготовку, выбрав одну из 75 коротких образовательных программ", - рассказала Ракова.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации
16 апреля, 17:49
Она отметила, что наиболее высокооплачиваемым направлением остается промышленная отрасль. Рейтинг специальностей возглавил специалист по аргонной сварке с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц. На высокий уровень дохода могут рассчитывать и работники сферы информационных технологий. Например, зарплата руководителя команды разработчиков-аналитиков достигает 450 тысяч рублей. Еще одним перспективным направлением является финансовый сектор. Ведущему бизнес-аналитику работодатели готовы предложить 400 тысяч рублей в месяц.
"Повышенным спросом пользуются и квалифицированные работники транспортной отрасли. Например, слесарь по ремонту автомобилей должен иметь квалификацию не ниже четвертого разряда, а от опытного менеджера по логистике требуется наличие собственной базы клиентов и умение работать с большими объемами информации. Средний доход таких специалистов составляет 250 тысяч рублей", - отметила Ракова.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
МВД предупредило о мошенниках, предлагающих вакансии
9 июня, 13:14
 
МоскваАнастасия РаковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала