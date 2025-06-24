https://ria.ru/20250624/proekt-2025225073.html

В Петергофе стартовал историко-просветительский проект "Подвиг возрождения"

В Петергофе стартовал историко-просветительский проект "Подвиг возрождения" - РИА Новости, 24.06.2025

В Петергофе стартовал историко-просветительский проект "Подвиг возрождения"

Иммерсивный историко-просветительский проект "Подвиг возрождения", посвященный событиям Великой Отечественной войны в Петергофе, открыли в Большом петергофском... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:55:00+03:00

2025-06-24T23:55:00+03:00

2025-06-24T23:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

петергоф

николай буров

михаил морозов

петр i

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Иммерсивный историко-просветительский проект "Подвиг возрождения", посвященный событиям Великой Отечественной войны в Петергофе, открыли в Большом петергофском дворце, сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника "Петергоф". "Двадцать четвертого июня в Большом петергофском дворце для посетителей открылся иммерсивный историко-просветительский проект "Подвиг возрождения", повествующий о событиях Великой Отечественной войны в Петергофе - скорой эвакуации музейных предметов, разрушениях и потерях во время оккупации и героической истории реставрации и восстановления музеев и парков", - говорится в сообщении. Проект подготовлен музеем-заповедником "Петергоф" совместно с историко-художественной творческой мастерской "Невский баталист" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Гуляя сегодня по блистательному Петергофу, невозможно представить, что здесь было в годы Великой Отечественной войны и что увидела хранитель Марина Тихомирова, когда приехала в освобожденный Петергоф буквально на танке по минным полям в январе 1944 года. Уже тогда она знала, что Петергоф будет восстановлен. В этом проекте мы рассказываем пронзительную историю о варварском разрушении и о том, как подвижническим трудом наших предшественников были восстановлены любимый парк, любимые дворцы", - сказал генеральный директор музея-заповедника Роман Ковриков. Он отметил, что этот проект посвящен всем, кто воссоздавал Петергоф. "Мы намеренно сделали этот проект говорящим. Здесь говорят музейные предметы, которые пережили чудовищные годы войны в хранилищах, уезжали в эвакуацию и вернулись. Здесь говорят музейные работники, которые своими руками совершили подвиг - подвиг возрождения. Здесь рассказывается история зарождения Ленинградской школы реставрации. Именно всем, кто воссоздавал Петергоф, мы посвятили этот проект", - отметил Ковриков. Отмечается, что впервые залы Большого петергофского дворца стали масштабными декорациями, на фоне которых разворачивается история. "Основная задача была - вписать экспозицию в архитектуру существующего дворца. И это нужно было делать особенно деликатно и бережно. Поэтому мы подготовились: часть экспозиции и декорации были созданы заранее в мастерской и смонтированы здесь. Мы смогли добиться максимальной степени достоверности и полного вовлечения зрителя в среду и пространство при помощи реквизита, скульптуры, живописи и совместно выработанного нарратива экспозиции, который мы получили благодаря совместной работе с сотрудниками музея", - отметил автор проектов творческой мастерской "Невский баталист" Дмитрий Поштаренко. Проект "Подвиг возрождения" соединяет декорационные приемы театра и кинематографа с музейным показом более 400 музейных предметов из фондов музея-заповедника, давая зрителям возможность полного эмоционального погружения. Среди экспонатов посетители увидят подлинную люстру XVIII века, скульптуру-копию Фальконе "Медный всадник" начала XX века, предметы Банкетного сервиза середины XIX века, а также осколки, которые музейные сотрудники находили при расчистке парков и сохранили для будущих поколений. Частью проекта является аудиоспектакль, в котором воспоминания хранителей и участников восстановления Петергофа звучат голосами известных актеров и деятелей отечественной культуры - Николая Бурова, Александра Малича, Михаила Морозова и Карины Разумовской. Великая Отечественная война изменила судьбу Петергофа. Упаковка и эвакуация музейных предметов начались в июне 1941 года и позволили вывезти около 13 тысяч наиболее ценных экспонатов, но многое осталось на своих местах. После захвата немецкими войсками Нового Петергофа 23 сентября 1941 года в Большом петергофском дворце произошел пожар, в котором погибли живописные плафоны, наборные паркеты, деревянная золоченая резьба. Кроме того, дворец подвергался постоянным артиллерийским обстрелам. В январе 1944 года после почти трех лет оккупации он был разрушен на 60%, лишившись своей центральной части и части фасадов, всех перекрытий, а также кровли. В парке находились противотанковые завалы, окопы, мины, траншеи и пустой постамент "Самсона". В 1946 году в Нижнем парке уже праздновали открытие первой очереди восстановленных фонтанов. Большой петергофский дворец занимает центральное место в композиции петергофского ансамбля. Началом его строительства принято считать указ Петра I от 4 февраля 1715 года. Существующий облик дворца формировался в течение почти полутора веков. Над его созданием и оформлением дворцовых интерьеров работали выдающиеся русские и западноевропейские мастера: Иоганн Браунштейн, Жан-Батист Леблон, Михаил Земцов, Франческо Растрелли, Юрий Фельтен, Андрей Штакеншнейдер. На протяжении всей своей истории дворец выполнял роль летней парадной резиденции царствующих монархов. В годы Великой Отечественной войны Большой петергофский дворец был сожжен и взорван. В мае 1964 года были открыты первые возрожденные залы.

https://ria.ru/20250426/fontany-2013619587.html

https://ria.ru/20250526/petergofrestavratsiya-2019142454.html

https://ria.ru/20241111/vov-1983196265.html

петергоф

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петергоф, николай буров, михаил морозов, петр i