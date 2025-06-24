https://ria.ru/20250624/pridnestrove-2025166437.html

В Приднестровье выпустят две монеты в честь маршала Жукова

В Приднестровье выпустят две монеты в честь маршала Жукова - РИА Новости, 24.06.2025

В Приднестровье выпустят две монеты в честь маршала Жукова

Приднестровский республиканский банк объявил о выпуске двух монет в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщает во вторник пресс-служба регулятора. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:19:00+03:00

2025-06-24T18:19:00+03:00

2025-06-24T18:19:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Приднестровский республиканский банк объявил о выпуске двух монет в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, сообщает во вторник пресс-служба регулятора. "С 24 июня 2025 года в обращение вводятся памятные монеты Приднестровского республиканского банка из драгоценного металла (серебро) номиналом 10 рублей "Маршал Советского Союза Г.К. Жуков" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг."; из недрагоценных металлов номиналом 3 рубля "Парад Победы на Красной площади 1945 года" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.", - говорится в сообщении. На серебряной монете достоинством 10 приднестровских рублей в центре изображен портрет маршала Советского Союза Г.К. Жукова в парадном кителе, справа – изображение маршала на коне во время Парада Победы на Красной площади в Москве, слева – годы жизни "1896-1974", вверху по кругу – надпись "Г.К. Жуков". Тираж монеты – 100 штук. На другой монете из стали с никелевым покрытием достоинством 3 приднестровских рубля изображен Жуков верхом на коне во время Парада Победы на Красной площади в Москве на фоне Спасской башни Кремля, вверху по кругу – надпись "Парад Победы 1945 года". Тираж монеты – 5 тысяч штук.

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общество, москва, георгий жуков, в мире