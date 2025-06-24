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Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество

Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество

Фондовый рынок первым поставил "диагноз" ответу Тегерана на американский удар по атомным объектам: иранские ракеты еще летели в сторону военной базы "Аль-Удейд" РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T00:17:00+03:00

2025-06-24T00:17:00+03:00

2025-06-24T00:17:00+03:00

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Фондовый рынок первым поставил "диагноз" ответу Тегерана на американский удар по атомным объектам: иранские ракеты еще летели в сторону военной базы "Аль-Удейд" в Катаре, а цены на нефть уже начали стремительно падать. Рынок однозначно расценил происходящее как символический акт (Иран не мог не ответить) перед деэскалацией, и дальнейшие события подтвердили данный прогноз.Мир облегченно выдохнул: похоже, большой войны на Ближнем Востоке и на этот раз не случится. Впрочем, хватает и недовольных, полагающих, что Иран испугался и проявил слабость, не ответив в полную силу на действительно вопиющие действия Штатов.Для того, чтобы понять мотивы Тегерана, надо ответить на главный вопрос: какова стратегическая цель Ирана? И нет, это вовсе не желание втоптать в грязь США или уничтожить Израиль.Стратегическая цель Ирана ровно та же, что у России, Китая, Турции, Индии и еще десятков стран — стремление занять достойное место в новом мировом порядке, который формируется прямо сейчас, приходя на смену агонизирующей однополярной системе. Вот только чтобы этого достигнуть, страна должна быть мощной, развитой и благополучной.Кризис западной гегемонии зашел так далеко, что данный процесс уже очевидно необратим. В результате для Мирового большинства сложились благоприятные условия: в принципе, ему не требуется ничего делать для того разрушить однополярный мир, процесс идет естественным ходом, зато можно заниматься собственным развитием, выстраиванием новых систем и структур, вкладываться в свой рост (а не в уничтожение геополитических конкурентов).Но это все, разумеется, исключительно в теории, потому что в реальности картинка куда менее благостна.Если у незападных стран нет интереса в конфронтации с Западом, то для того дело обстоит прямо противоположным образом. Ни у Штатов, ни у их сателлитов не получается вырваться из рокового трека на позитивной повестке — и поэтому они видят свой шанс на спасение в негативе, в конфронтации: раз не получается выигрывать экономическую конкуренцию честно, значит будем давить противников санкциям и тарифами; раз мы теряем геополитическое влияние, будем использовать против соперников тактику тысячи порезов, чтобы их ослабить, а если повезет, то и уничтожить.Именно поэтому абсолютно все страны Мирового большинства старательно уклоняются от прямого столкновения с Западом, до последнего не поддаваясь на провокации. Исключением можно считать только нашу страну, которая после многих лет точно такого же поведения все-таки начала СВО, но это произошло именно потому, что процесс вокруг Украины был доведен Западом до крайней точки, и не ответить нам было уже нельзя. В результате у России получилось кардинально переломить ситуацию и использовать ее для мощного рывка, но — к сожалению — российский пример никто не может позаимствовать, поскольку наша страна уникальна по своим возможностям автономности и самообеспеченности. Для всех остальных стран (включая Китай) прямой конфликт со все еще сильным и влиятельным Западом будет означать тяжелейший удар по собственному развитию, истощение ресурсов и — как следствие — более слабые державные позиции в будущем.Именно данные соображения лежат в основе действий Ирана: можно восстановить разрушенные научные центры, отстроить заводы, взрастить новые поколения ученых — это потребует времени и ресурсов, но ничего критичного, зато полномасштабная война отбросит страну на десятилетия назад и радикально ухудшит ее перспективы.В свою очередь и действия США свидетельствуют, что геополитическая шапка Мономаха стала для них слишком тяжела: на отдельные удары силы еще есть, а вот желания и возможности воевать по-настоящему уже нет.Остается последний вопрос: на этом все? Кризис на Ближнем Востоке преодолен?Ответ: скорее всего, нет. Потому что главный проигравший во всем произошедшем — тот, кто нынешнюю эскалацию организовал и для кого война стала способом политического выживания. Руководство Израиля.В сухом остатке у Тель-Авива весьма неутешительный итог: ударами по Ирану давно никого не удивишь (пусть даже нынешние стали самыми мощными), зато принципиально новым обстоятельством стали прилеты иранских ракет по израильским городам. "Железный купол" справляется все хуже, а заокеанский сюзерен-защитник предпочитает отделываться единичными, хотя и эффектными акциями.В этой новой реальности Израилю теперь и предстоит жить.

https://ria.ru/20250623/tramp-2024974734.html

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