Постпред Израиля в ООН допустил переговоры с Ираном
Постпред Израиля при ООН Данон допустил переговоры с Ираном в ближайшее время
Флаг Израиля. Архивное фото
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Израиль допускает переговоры с Ираном, они могут произойти в ближайшее время, заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.
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"После каждой военной операции или конфликта следуют дипломатические усилия. Я уверен, что так будет и в данном случае. Поскольку дипломатия потерпела неудачу, нам пришлось действовать, и Соединенным Штатам также пришлось действовать. Я считаю, что да - нам придётся говорить и вести переговоры, чтобы убедиться, что мы не вернемся в ситуацию, в которой оказались 12 дней назад, когда в регионе Ближнего Востока возникла серьезная угроза", – сказал Данон журналистам.
В ответ на уточняющий вопрос о сроках переговоров он сказал, что говорить об этом сейчас слишком рано.
"Мы только сегодня объявили о прекращении огня. Но я полагаю, это произойдет скоро", - отметил Данон.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.