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Постпред Израиля в ООН допустил переговоры с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
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23:00 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/postpred-2025219077.html
Постпред Израиля в ООН допустил переговоры с Ираном
Постпред Израиля в ООН допустил переговоры с Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
Постпред Израиля в ООН допустил переговоры с Ираном
Израиль допускает переговоры с Ираном, они могут произойти в ближайшее время, заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:00:00+03:00
2025-06-24T23:00:00+03:00
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Израиль допускает переговоры с Ираном, они могут произойти в ближайшее время, заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон. "После каждой военной операции или конфликта следуют дипломатические усилия. Я уверен, что так будет и в данном случае. Поскольку дипломатия потерпела неудачу, нам пришлось действовать, и Соединенным Штатам также пришлось действовать. Я считаю, что да - нам придётся говорить и вести переговоры, чтобы убедиться, что мы не вернемся в ситуацию, в которой оказались 12 дней назад, когда в регионе Ближнего Востока возникла серьезная угроза", – сказал Данон журналистам. В ответ на уточняющий вопрос о сроках переговоров он сказал, что говорить об этом сейчас слишком рано. "Мы только сегодня объявили о прекращении огня. Но я полагаю, это произойдет скоро", - отметил Данон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250624/iran-2025182925.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Постпред Израиля в ООН допустил переговоры с Ираном

Постпред Израиля при ООН Данон допустил переговоры с Ираном в ближайшее время

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Израиль допускает переговоры с Ираном, они могут произойти в ближайшее время, заявил постпред Израиля при ООН Дэнни Данон.
«
"После каждой военной операции или конфликта следуют дипломатические усилия. Я уверен, что так будет и в данном случае. Поскольку дипломатия потерпела неудачу, нам пришлось действовать, и Соединенным Штатам также пришлось действовать. Я считаю, что да - нам придётся говорить и вести переговоры, чтобы убедиться, что мы не вернемся в ситуацию, в которой оказались 12 дней назад, когда в регионе Ближнего Востока возникла серьезная угроза", – сказал Данон журналистам.
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В ответ на уточняющий вопрос о сроках переговоров он сказал, что говорить об этом сейчас слишком рано.
"Мы только сегодня объявили о прекращении огня. Но я полагаю, это произойдет скоро", - отметил Данон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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