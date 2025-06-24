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ЕС вряд ли станет одним из полюсов многополярного мира, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
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11:38 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/polyus-2025042253.html
ЕС вряд ли станет одним из полюсов многополярного мира, заявил Лавров
ЕС вряд ли станет одним из полюсов многополярного мира, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
ЕС вряд ли станет одним из полюсов многополярного мира, заявил Лавров
Евросоюз едва ли может стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира из-за своей политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:38:00+03:00
2025-06-24T11:38:00+03:00
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владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Евросоюз едва ли может стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира из-за своей политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "А вот Европа, которая в очередной раз в истории буквально разжигает еще одну большую войну, едва ли что может предложить в условиях своей маргинализации в мировых делах. Мы это тоже наблюдаем. И едва ли сейчас ЕС может рассматриваться как один из значимых полюсов объективно формирующегося многополярного мира", - сказал он, выступая на форуме "Примаковские чтения". Как отметил министр, Россия готова к поиску баланса интересов со всеми, кто готов к честному диалогу. "Мы, при всех обстоятельствах, как говорит президент (РФ Владимир Путин - ред.), готовы к честному поиску баланса интересов со всеми, кто готов к такой работе по-честному, на равноправной основе, и, где это возможно, будем реагировать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250611/putin-2022189639.html
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россия, европа, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
ЕС вряд ли станет одним из полюсов многополярного мира, заявил Лавров

Лавров: ЕС едва ли может стать одним из значимых полюсов многополярного мира

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Евросоюз едва ли может стать одним из полюсов формирующегося многополярного мира из-за своей политики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"А вот Европа, которая в очередной раз в истории буквально разжигает еще одну большую войну, едва ли что может предложить в условиях своей маргинализации в мировых делах. Мы это тоже наблюдаем. И едва ли сейчас ЕС может рассматриваться как один из значимых полюсов объективно формирующегося многополярного мира", - сказал он, выступая на форуме "Примаковские чтения".
Как отметил министр, Россия готова к поиску баланса интересов со всеми, кто готов к честному диалогу.
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"Мы, при всех обстоятельствах, как говорит президент (РФ Владимир Путин - ред.), готовы к честному поиску баланса интересов со всеми, кто готов к такой работе по-честному, на равноправной основе, и, где это возможно, будем реагировать", - подчеркнул он.
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РоссияЕвропаСергей ЛавровВладимир ПутинЕвросоюзВ мире
 
 
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