Рейтинг@Mail.ru
В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/polsha-2025134187.html
В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре
В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре - РИА Новости, 24.06.2025
В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре
Ракетный удар Ирана по американской военной базе в Катаре не является предпосылкой для применения пятого пункта договора НАТО о помощи атакованной стране,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:42:00+03:00
2025-06-24T16:42:00+03:00
в мире
иран
катар
сша
владислав косиняк-камыш
дональд трамп
нато
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024943411_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ab3c9c6e981f6f6a784e2325b094efb9.jpg
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Ракетный удар Ирана по американской военной базе в Катаре не является предпосылкой для применения пятого пункта договора НАТО о помощи атакованной стране, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Атака на американские базы, которая произошла вчера в Катаре, не является поводов для введения в действие пятого пункта. Не имеет предпосылок для применения пятого пункта", - сказал Косиняк-Камыш. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
https://ria.ru/20250623/iran-2024941807.html
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
иран
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024943411_678:0:3409:2048_1920x0_80_0_0_4c309a7179c440786e77278b2aff9200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, катар, сша, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, Катар, США, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре

МО Польши: удар Ирана по базе США в Катаре не повод для V пункта договора НАТО

© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie BarrowАвиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / U.S. Air Force / Airman 1st Class Kylie Barrow
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Ракетный удар Ирана по американской военной базе в Катаре не является предпосылкой для применения пятого пункта договора НАТО о помощи атакованной стране, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«
"Атака на американские базы, которая произошла вчера в Катаре, не является поводов для введения в действие пятого пункта. Не имеет предпосылок для применения пятого пункта", - сказал Косиняк-Камыш.
Работа ПВО в столице Катара - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иран начал операцию против американской военной базы в Катаре
23 июня, 19:49
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
22 июня, 15:18
 
В миреИранКатарСШАВладислав Косиняк-КамышДональд ТрампНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар Ирана по американской базе в Катаре
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала