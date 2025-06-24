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В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре
В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре - РИА Новости, 24.06.2025
В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре
Ракетный удар Ирана по американской военной базе в Катаре не является предпосылкой для применения пятого пункта договора НАТО о помощи атакованной стране,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:42:00+03:00
2025-06-24T16:42:00+03:00
2025-06-24T16:42:00+03:00
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ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Ракетный удар Ирана по американской военной базе в Катаре не является предпосылкой для применения пятого пункта договора НАТО о помощи атакованной стране, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Атака на американские базы, которая произошла вчера в Катаре, не является поводов для введения в действие пятого пункта. Не имеет предпосылок для применения пятого пункта", - сказал Косиняк-Камыш. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, катар, сша, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар ирана по американской базе в катаре
В мире, Иран, Катар, США, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Трамп, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар Ирана по американской базе в Катаре
В Польше прокомментировали удар Ирана по американской базе в Катаре
МО Польши: удар Ирана по базе США в Катаре не повод для V пункта договора НАТО