https://ria.ru/20250624/podrostok-2025151552.html

В Кировской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве ребенка

В Кировской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 24.06.2025

В Кировской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве ребенка

Четырнадцатилетнего подростка из Кировской области, обвиняемого убийстве 10-летнего мальчика, заключили под стражу, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:35:00+03:00

2025-06-24T17:35:00+03:00

2025-06-24T17:35:00+03:00

происшествия

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кирово-чепецк

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка из Кировской области, обвиняемого убийстве 10-летнего мальчика, заключили под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 21 июня в лесу около станции Просница подросток во время ссоры несколько раз ударил 10-летнего мальчика ножом в грудь, шею и плечи. От полученных травм ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). "Сегодня Кирово-Чепецким районным судом по ходатайству следствия 14-летнему подростку, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что подросток состоит на учете у врача-психиатра, а мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве. Также в сообщении отмечалось, что подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних города Кирово-Чепецка.

https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002221944.html

https://ria.ru/20250512/ubiystvo-2016535329.html

россия

кировская область

кирово-чепецк

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происшествия, россия, кировская область, кирово-чепецк, следственный комитет россии (ск рф)