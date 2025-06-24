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В Кировской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 24.06.2025
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17:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/podrostok-2025151552.html
В Кировской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве ребенка
В Кировской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 24.06.2025
В Кировской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве ребенка
Четырнадцатилетнего подростка из Кировской области, обвиняемого убийстве 10-летнего мальчика, заключили под стражу, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:35:00+03:00
2025-06-24T17:35:00+03:00
происшествия
россия
кировская область
кирово-чепецк
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка из Кировской области, обвиняемого убийстве 10-летнего мальчика, заключили под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По данным следствия, вечером 21 июня в лесу около станции Просница подросток во время ссоры несколько раз ударил 10-летнего мальчика ножом в грудь, шею и плечи. От полученных травм ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). "Сегодня Кирово-Чепецким районным судом по ходатайству следствия 14-летнему подростку, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что подросток состоит на учете у врача-психиатра, а мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве. Также в сообщении отмечалось, что подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних города Кирово-Чепецка.
https://ria.ru/20250228/ubiystvo-2002221944.html
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россия
кировская область
кирово-чепецк
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происшествия, россия, кировская область, кирово-чепецк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области арестовали подростка, обвиняемого в убийстве ребенка

В Кировской области арестовали 14-летнего подростка, обвиняемого в убийстве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка из Кировской области, обвиняемого убийстве 10-летнего мальчика, заключили под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 21 июня в лесу около станции Просница подросток во время ссоры несколько раз ударил 10-летнего мальчика ножом в грудь, шею и плечи. От полученных травм ребенок скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
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"Сегодня Кирово-Чепецким районным судом по ходатайству следствия 14-летнему подростку, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что подросток состоит на учете у врача-психиатра, а мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве. Также в сообщении отмечалось, что подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних города Кирово-Чепецка.
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ПроисшествияРоссияКировская областьКирово-ЧепецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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