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ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:58 24.06.2025 (обновлено: 11:10 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/podpole-2025015900.html
ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области
ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 24.06.2025
ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области
Российские войска нанесли удары по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:58:00+03:00
2025-06-24T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сергей лебедев
одесская область
безопасность
харьковская область
черниговская область
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесская область, &lt;...&gt; Южное, добивали склад с ГСМ и тренировочную базу, где иностранные офицеры обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде", — сказал он.Кроме того, российские военные поразили:Также бойцы нанесли удар, призванный помешать переброске украинских резервов к линии боевого соприкосновения в Сумской области, уточнил Лебедев.В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские военные бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250624/svo-2024836369.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, одесская область, безопасность, харьковская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Одесская область, Безопасность, Харьковская область, Черниговская область
ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесская область, <...> Южное, добивали склад с ГСМ и тренировочную базу, где иностранные офицеры обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде", — сказал он.
Бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота выходят на задачу - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
"Не были готовы". Как развивается наступление на ключевом участке фронта
Вчера, 08:00

В ночь на вторник украинские СМИ писали о взрывах в районе Одессы на фоне воздушной тревоги.

Кроме того, российские военные поразили:
  • производства ракет для РСЗО и беспилотников, а также пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области;
  • тренировочные базы в Киевской и Черниговской областях.
Также бойцы нанесли удар, призванный помешать переброске украинских резервов к линии боевого соприкосновения в Сумской области, уточнил Лебедев.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские военные бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевОдесская областьБезопасностьХарьковская областьЧерниговская область
 
 
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