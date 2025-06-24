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ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области
ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 24.06.2025
ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области
Российские войска нанесли удары по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:58:00+03:00
2025-06-24T09:58:00+03:00
2025-06-24T11:10:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесская область, <...> Южное, добивали склад с ГСМ и тренировочную базу, где иностранные офицеры обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде", — сказал он.Кроме того, российские военные поразили:Также бойцы нанесли удар, призванный помешать переброске украинских резервов к линии боевого соприкосновения в Сумской области, уточнил Лебедев.В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские военные бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250624/svo-2024836369.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, одесская область, безопасность, харьковская область, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Одесская область, Безопасность, Харьковская область, Черниговская область
ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области
Лебедев: ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области
ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Одесская область, <...> Южное, добивали склад с ГСМ и тренировочную базу, где иностранные офицеры обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде", — сказал он.
В ночь на вторник украинские СМИ писали о взрывах в районе Одессы на фоне воздушной тревоги.
Кроме того, российские военные поразили:
- производства ракет для РСЗО и беспилотников, а также пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области;
- тренировочные базы в Киевской и Черниговской областях.
Также бойцы нанесли удар, призванный помешать переброске украинских резервов к линии боевого соприкосновения в Сумской области, уточнил Лебедев.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские военные бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.