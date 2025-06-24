https://ria.ru/20250624/podpole-2025015900.html

ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области

ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 24.06.2025

ВС России нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области

Российские войска нанесли удары по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:58:00+03:00

2025-06-24T09:58:00+03:00

2025-06-24T11:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по тренировочной базе в Одесской области, где иностранные офицеры обучали ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Одесская область, <...> Южное, добивали склад с ГСМ и тренировочную базу, где иностранные офицеры обучали диверсантов владению безэкипажными плавсредствами и диверсиям на воде", — сказал он.Кроме того, российские военные поразили:Также бойцы нанесли удар, призванный помешать переброске украинских резервов к линии боевого соприкосновения в Сумской области, уточнил Лебедев.В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские военные бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250624/svo-2024836369.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, сергей лебедев, одесская область, безопасность, харьковская область, черниговская область