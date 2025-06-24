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Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года

Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года - РИА Новости, 24.06.2025

Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года

80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:57:00+03:00

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2025-06-24T09:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

видео

80-летие победы в великой отечественной войне

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80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы.Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь.В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года 80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы. Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск. 2025-06-24T09:57 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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