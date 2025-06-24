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Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года - РИА Новости, 24.06.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:57 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/pobeda-2025015802.html
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года - РИА Новости, 24.06.2025
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:57:00+03:00
2025-06-24T09:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
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80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы.Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь.В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
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353
60
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Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы. Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь.  В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
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видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы.
2025-06-24T09:57
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Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года

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80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы.
Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь.
В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВидео80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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