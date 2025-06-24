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Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года - РИА Новости, 24.06.2025
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T09:57:00+03:00
2025-06-24T09:57:00+03:00
2025-06-24T09:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
видео
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025015093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf46c3a0416c3cfdb1547859b0e19d86.jpg
80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы.Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь.В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025015093_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_92aba08b466be18ae3ad6bebb6051dbc.jpg
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы. Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.
2025-06-24T09:57
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Видео, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы.
2025-06-24T09:57
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PT1M48S
Легендарный Парад победителей. Кадры 1945 года
Читать ria.ru в
80 лет назад, 24 июня 1945-го, в Москве состоялся исторический Парад Победы.
Ровно в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь.
В конце под барабанный бой советские воины бросили к подножию мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских войск.