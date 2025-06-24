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У ЕС нет ответственной позиции по перемирию на Украине, заявил экс-дипломат - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:28 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/peremirie-2024994714.html
У ЕС нет ответственной позиции по перемирию на Украине, заявил экс-дипломат
У ЕС нет ответственной позиции по перемирию на Украине, заявил экс-дипломат - РИА Новости, 24.06.2025
У ЕС нет ответственной позиции по перемирию на Украине, заявил экс-дипломат
Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что в вопросе украинского конфликта не приходится рассчитывать на ответственную позицию со... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:28:00+03:00
2025-06-24T05:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир мединский
крейг мюррей
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что в вопросе украинского конфликта не приходится рассчитывать на ответственную позицию со стороны европейских сторонников военного пути и именно Россия должна определить момент для возможного перемирия. "Я надеюсь, что Россия объявит о прекращении огня и начнет переговоры, воспользовавшись возможностью, которую предлагает президент США Дональд Трамп. На этом этапе нет смысла ожидать, что украинцы, немцы и... милитаристы из Евросоюза будут вести себя ответственно - этого не произойдет", - сказал он в интервью РИА Новости. По словам Мюррея, именно Москва должна решить, достаточно ли достигнутых ею территориальных позиций для обеспечения безопасности русскоязычного населения Украины. Он подчеркнул, что инициатива по завершению конфликта должна исходить от российской стороны. "Россия должна сама определить, являются ли ее текущие территориальные достижения достаточными для защиты русскоязычного населения на Украине, и подать сигнал о желании завершить конфликт. Я искренне надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - добавил дипломат. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Позднее Мединский сообщал, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркивал, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июня сообщал, что Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат. При этом Москва, по его словам, ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины.
https://ria.ru/20250528/peregovory-2019552822.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир мединский, крейг мюррей, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Мединский, Крейг Мюррей, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
У ЕС нет ответственной позиции по перемирию на Украине, заявил экс-дипломат

Экс-дипломат Мюррей: ЕС не будет вести себя ответственно по перемирию на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей заявил, что в вопросе украинского конфликта не приходится рассчитывать на ответственную позицию со стороны европейских сторонников военного пути и именно Россия должна определить момент для возможного перемирия.
"Я надеюсь, что Россия объявит о прекращении огня и начнет переговоры, воспользовавшись возможностью, которую предлагает президент США Дональд Трамп. На этом этапе нет смысла ожидать, что украинцы, немцы и... милитаристы из Евросоюза будут вести себя ответственно - этого не произойдет", - сказал он в интервью РИА Новости.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Россия и Украина вырабатывают перечень условий для перемирия, заявил Песков
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По словам Мюррея, именно Москва должна решить, достаточно ли достигнутых ею территориальных позиций для обеспечения безопасности русскоязычного населения Украины. Он подчеркнул, что инициатива по завершению конфликта должна исходить от российской стороны.
"Россия должна сама определить, являются ли ее текущие территориальные достижения достаточными для защиты русскоязычного населения на Украине, и подать сигнал о желании завершить конфликт. Я искренне надеюсь, что это произойдет в ближайшее время", - добавил дипломат.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Позднее Мединский сообщал, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркивал, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 июня сообщал, что Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат. При этом Москва, по его словам, ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины.
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В Кремле рассказали о подготовке документов для перемирия с Украиной
28 мая, 13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир МединскийКрейг МюррейВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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