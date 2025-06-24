Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 24.06.2025 (обновлено: 02:22 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/peremirie-2024983064.html
Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном
Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T01:42:00+03:00
2025-06-24T02:22:00+03:00
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
израиль
иран
в мире
дональд трамп
министерство обороны сша
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019282790_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_46cb9d90549ed3023cd4b344e70b739b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"."Поздравляю всех! Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", — написал он в соцсети Truth Social.Как утверждает Трамп: Хозяин Белого дома также поблагодарил Израиль и Иран за "стойкость, мужество и интеллект", которые позволили завершить "12-дневную войну".Высокопоставленный иранский чиновник в беседе с агентством Рейтер подтвердил согласие Тегерана на прекращение огня. Неназванный представитель ЦАХАЛ, как сообщает The New York Times, отказался комментировать заявление Трампа.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил в интервью Fox News, что Штаты полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать. Другие заявления Вэнса: Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
https://ria.ru/20250624/iran-2024980897.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
https://ria.ru/20250623/iran-2024964519.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019282790_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60cbb4af8f115427c0034a494ad329f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, в мире, дональд трамп, министерство обороны сша, сша
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Израиль, Иран, В мире, Дональд Трамп, Министерство обороны США, США

Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
«
"Поздравляю всех! Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", — написал он в соцсети Truth Social.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран не получал предложений прекратить огонь, сообщает CNN
01:00
Как утверждает Трамп:
  • первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль это сделает через 12 часов;
  • по истечении 24 часов 12-дневная война официально прекратится.
Хозяин Белого дома также поблагодарил Израиль и Иран за "стойкость, мужество и интеллект", которые позволили завершить "12-дневную войну".
Высокопоставленный иранский чиновник в беседе с агентством Рейтер подтвердил согласие Тегерана на прекращение огня. Неназванный представитель ЦАХАЛ, как сообщает The New York Times, отказался комментировать заявление Трампа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил в интервью Fox News, что Штаты полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать.
Другие заявления Вэнса:
  • Тегеран после американских ударов не способен создать ядерное оружие, хотя неделю назад якобы был "весьма близок" к этому;
  • Иран заранее уведомил США о своем ударе по американской базе в Катаре, так как не хотел эскалации;
  • Штаты хотели иметь прямые контакты с Тегераном вместо того, чтобы говорить через посредников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
00:17

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

  • США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
  • Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
  • Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
  • Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Авиабаза ВВС США Аль-Удейд в Катаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Иранские ракеты могли не попасть по целям, пишет CNN
Вчера, 21:36
 
Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИзраильИранВ миреДональд ТрампМинистерство обороны СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала