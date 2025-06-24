Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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"Поздравляю всех! Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", — написал он в соцсети Truth Social.
Как утверждает Трамп:
Хозяин Белого дома также поблагодарил Израиль и Иран за "стойкость, мужество и интеллект", которые позволили завершить "12-дневную войну".
Высокопоставленный иранский чиновник в беседе с агентством Рейтер подтвердил согласие Тегерана на прекращение огня. Неназванный представитель ЦАХАЛ, как сообщает The New York Times, отказался комментировать заявление Трампа.
Другие заявления Вэнса:
- Тегеран после американских ударов не способен создать ядерное оружие, хотя неделю назад якобы был "весьма близок" к этому;
- Иран заранее уведомил США о своем ударе по американской базе в Катаре, так как не хотел эскалации;
- Штаты хотели иметь прямые контакты с Тегераном вместо того, чтобы говорить через посредников.
Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
- США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
- Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
- Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
- Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.