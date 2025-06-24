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Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном

Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T01:42:00+03:00

2025-06-24T01:42:00+03:00

2025-06-24T02:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"."Поздравляю всех! Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", — написал он в соцсети Truth Social.Как утверждает Трамп: Хозяин Белого дома также поблагодарил Израиль и Иран за "стойкость, мужество и интеллект", которые позволили завершить "12-дневную войну".Высокопоставленный иранский чиновник в беседе с агентством Рейтер подтвердил согласие Тегерана на прекращение огня. Неназванный представитель ЦАХАЛ, как сообщает The New York Times, отказался комментировать заявление Трампа.Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, заявил в интервью Fox News, что Штаты полностью уничтожили ядерную программу Ирана и надеются, что Тегеран не станет ее восстанавливать. Другие заявления Вэнса: Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

https://ria.ru/20250624/iran-2024980897.html

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, иран, в мире, дональд трамп, министерство обороны сша, сша