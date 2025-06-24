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Пашинян заявил о готовности плана национализации "Электросетей Армении" - РИА Новости, 24.06.2025
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10:42 24.06.2025 (обновлено: 10:49 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/pashinyan-2025027092.html
Пашинян заявил о готовности плана национализации "Электросетей Армении"
Пашинян заявил о готовности плана национализации "Электросетей Армении" - РИА Новости, 24.06.2025
Пашинян заявил о готовности плана национализации "Электросетей Армении"
План национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, уже готов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:42:00+03:00
2025-06-24T10:49:00+03:00
электросети армении
армения
самвел карапетян
россия
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. План национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, уже готов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Ранее Пашинян на фоне преследования Карапетяна заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении"."План огосударствления ЗАО "Электрические сети Армении" готов. Очень скоро вступим в практический этап. Процессы произойдут в соответствии с законодательством Армении", - написал Пашинян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250618/plany-2023547981.html
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электросети армении, армения, самвел карапетян, россия, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ереван, в мире
Электросети Армении, Армения, Самвел Карапетян, Россия, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ереван, В мире
Пашинян заявил о готовности плана национализации "Электросетей Армении"

Пашинян: план национализации "Электросетей Армении" готов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. План национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, уже готов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее Пашинян на фоне преследования Карапетяна заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Эксперт прокомментировал планы Пашиняна национализировать "Электросети"
18 июня, 12:23
"План огосударствления ЗАО "Электрические сети Армении" готов. Очень скоро вступим в практический этап. Процессы произойдут в соответствии с законодательством Армении", - написал Пашинян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
17 июня, 19:55
 
Электросети АрменииАрменияСамвел КарапетянРоссияНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕреванВ мире
 
 
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