https://ria.ru/20250624/pashinyan-2025027092.html

Пашинян заявил о готовности плана национализации "Электросетей Армении"

Пашинян заявил о готовности плана национализации "Электросетей Армении" - РИА Новости, 24.06.2025

Пашинян заявил о готовности плана национализации "Электросетей Армении"

План национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, уже готов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:42:00+03:00

2025-06-24T10:42:00+03:00

2025-06-24T10:49:00+03:00

электросети армении

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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. План национализации компании "Электросети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, уже готов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.Ранее Пашинян на фоне преследования Карапетяна заявил, что настало время национализировать "Электросети Армении"."План огосударствления ЗАО "Электрические сети Армении" готов. Очень скоро вступим в практический этап. Процессы произойдут в соответствии с законодательством Армении", - написал Пашинян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250618/plany-2023547981.html

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

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