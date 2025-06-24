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Песков ответил на вопрос об ударах Ирана по базам США в Катаре - РИА Новости, 24.06.2025
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12:05 24.06.2025 (обновлено: 12:18 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/otvet-2025057015.html
Песков ответил на вопрос об ударах Ирана по базам США в Катаре
Песков ответил на вопрос об ударах Ирана по базам США в Катаре - РИА Новости, 24.06.2025
Песков ответил на вопрос об ударах Ирана по базам США в Катаре
Речи об ответных ударах Ирана после ударов США на встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи накануне не было, заявил... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:05:00+03:00
2025-06-24T12:18:00+03:00
иран
сша
катар
аббас аракчи
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Речи об ответных ударах Ирана после ударов США на встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи накануне не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Переговоры Путина и Аракчи состоялись в Кремле в понедельник."Нет, об этом речь не заходила. Если вы помните, еще до вчерашней встречи с Аракчи из Ирана мы слышали много заявлений, в том числе на официальном уровне, о том, что ответ обязательно последует. Поэтому, собственно, это было анонсировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сообщал ли Аракчи на встрече с Путиным о планах ударов по базам США в Катаре.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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иран, сша, катар, аббас аракчи, владимир путин, дмитрий песков
Иран, США, Катар, Аббас Аракчи, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос об ударах Ирана по базам США в Катаре

Песков: речи об ответных ударах Ирана по базам США в Катаре не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Речи об ответных ударах Ирана после ударов США на встрече президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи накануне не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Переговоры Путина и Аракчи состоялись в Кремле в понедельник.
"Нет, об этом речь не заходила. Если вы помните, еще до вчерашней встречи с Аракчи из Ирана мы слышали много заявлений, в том числе на официальном уровне, о том, что ответ обязательно последует. Поэтому, собственно, это было анонсировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сообщал ли Аракчи на встрече с Путиным о планах ударов по базам США в Катаре.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
NYT: Иран скоординировал атаку на базу США с катарскими чиновниками
23 июня, 21:05
 
ИранСШАКатарАббас АракчиВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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