https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html

Юрист научила, как сохранить отпуск в случае болезни

Юрист научила, как сохранить отпуск в случае болезни - РИА Новости, 24.06.2025

Юрист научила, как сохранить отпуск в случае болезни

Болезнь во время отпуска дает право продлить его на то количество дней, на которое оформлен больничный, либо перенести на другой срок, рассказала агентству... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:18:00+03:00

2025-06-24T03:18:00+03:00

2025-06-24T03:18:00+03:00

общество

ирина михеева

кск

больничный

отпуск

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Болезнь во время отпуска дает право продлить его на то количество дней, на которое оформлен больничный, либо перенести на другой срок, рассказала агентству “Прайм" ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.По ее словам, оформление листа нетрудоспособности дает такое право, время переноса определяется работодателем с учетом пожеланий работника. Таким образом, последний ничего не теряет.Сохранить отпуск по случаю болезни другого члена семьи получится лишь по соглашению сторон, закон этого не предусматривает. "Но такую опцию можно предусмотреть в локальном нормативном акте работодателя", — разъяснила юрист.

https://ria.ru/20250619/posobiya-2023751318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, ирина михеева, кск, больничный, отпуск