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Источник рассказал о необходимости обсуждения иранской проблемы в СБ ООН
Источник рассказал о необходимости обсуждения иранской проблемы в СБ ООН - РИА Новости, 24.06.2025
Источник рассказал о необходимости обсуждения иранской проблемы в СБ ООН
Европейский дипломатический источник, комментируя кризис вокруг иранской проблемы, рассказал РИА Новости о необходимости обсуждения этой темы "пятеркой"... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T19:24:00+03:00
2025-06-24T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Европейский дипломатический источник, комментируя кризис вокруг иранской проблемы, рассказал РИА Новости о необходимости обсуждения этой темы "пятеркой" постоянных членов Совета безопасности ООН. "Необходимо, чтобы все постоянные члены СБ ООН - Великобритания, Китай, Россия, Соединенные Штаты Америки и Франция - обсудили это. Каждый может внести свой вклад", - сказал агентству диписточник. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Источник рассказал о необходимости обсуждения иранской проблемы в СБ ООН
Постоянные члены Совбеза ООН должны обсудить ситуацию вокруг иранской проблемы