https://ria.ru/20250624/ogranicheniya-2025224251.html
В аэропорту Саратова сняли все ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли все ограничения на полеты - РИА Новости, 24.06.2025
В аэропорту Саратова сняли все ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:44:00+03:00
2025-06-24T23:44:00+03:00
2025-06-24T23:47:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Саратова (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250624/pvo-2025212285.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Саратова сняли все ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов