https://ria.ru/20250624/ogranicheniya-2024988531.html
Во "Внуково" и "Шереметьево" сняли ограничения на полеты
Во "Внуково" и "Шереметьево" сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.06.2025
Во "Внуково" и "Шереметьево" сняли ограничения на полеты
Ограничения сняты в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", за время их действия на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, сообщил представитель Росавиации... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:27:00+03:00
2025-06-24T03:27:00+03:00
2025-06-24T03:27:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево", за время их действия на запасные аэродромы ушли восемь самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). В период их действия на запасные аэродромы "ушли" восемь самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250623/ogranicheniya-2024938068.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во "Внуково" и "Шереметьево" сняли ограничения на полеты
Росавиация: во "Внуково" и "Шереметьево" сняли ограничения на полеты