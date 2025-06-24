https://ria.ru/20250624/nedra-2024998050.html

"Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития

"Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития - РИА Новости, 24.06.2025

"Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития

Государственная корпорация (ГК) "Недра" получила разрешение на подготовительные работы для добычи лития и титана, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:27:00+03:00

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2025-06-24T06:27:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Государственная корпорация (ГК) "Недра" получила разрешение на подготовительные работы для добычи лития и титана, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В феврале Пушилин сообщал, что основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, к разработкам месторождений еще не приступали, там предстоит разминирование, но это перспективное направление для наполнения как регионального, так и федерального бюджетов. "Государственная компания "Недра" получила все необходимые разрешения на проведение подготовительных работ, так это называется, не вдаваясь в терминологию. И сейчас мы говорим о том, что данные месторождения, скажем так, как будут созданы все необходимые условия безопасности, тоже, конечно, будут подпадать под активную фазу разработки", - сказал Пушилин, отметив, что к разработке месторождения, возможно, придется привлекать частные инвестиции, но это будет следующий этап работы, когда государство определится с запасами лития и титана. По словам главы республики, другое месторождение лития находится в Шевченково, но из-за близости к линии фронта говорить о его разработке рано. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250622/azovstal-2024630913.html

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экономика, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин