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"Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития - РИА Новости, 24.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
06:27 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/nedra-2024998050.html
"Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития
"Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития - РИА Новости, 24.06.2025
"Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития
Государственная корпорация (ГК) "Недра" получила разрешение на подготовительные работы для добычи лития и титана, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:27:00+03:00
2025-06-24T06:27:00+03:00
пмэф-2025
экономика
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Государственная корпорация (ГК) "Недра" получила разрешение на подготовительные работы для добычи лития и титана, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В феврале Пушилин сообщал, что основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, к разработкам месторождений еще не приступали, там предстоит разминирование, но это перспективное направление для наполнения как регионального, так и федерального бюджетов. "Государственная компания "Недра" получила все необходимые разрешения на проведение подготовительных работ, так это называется, не вдаваясь в терминологию. И сейчас мы говорим о том, что данные месторождения, скажем так, как будут созданы все необходимые условия безопасности, тоже, конечно, будут подпадать под активную фазу разработки", - сказал Пушилин, отметив, что к разработке месторождения, возможно, придется привлекать частные инвестиции, но это будет следующий этап работы, когда государство определится с запасами лития и титана. По словам главы республики, другое месторождение лития находится в Шевченково, но из-за близости к линии фронта говорить о его разработке рано. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин
ПМЭФ-2025, Экономика, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин
"Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития

Пушилин: "Недра" получили разрешение на подготовительные работы для добычи лития

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Денис Пушилин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Государственная корпорация (ГК) "Недра" получила разрешение на подготовительные работы для добычи лития и титана, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В феврале Пушилин сообщал, что основные запасы лития и титана в Донбассе находятся на уже освобожденной территории, к разработкам месторождений еще не приступали, там предстоит разминирование, но это перспективное направление для наполнения как регионального, так и федерального бюджетов.
"Государственная компания "Недра" получила все необходимые разрешения на проведение подготовительных работ, так это называется, не вдаваясь в терминологию. И сейчас мы говорим о том, что данные месторождения, скажем так, как будут созданы все необходимые условия безопасности, тоже, конечно, будут подпадать под активную фазу разработки", - сказал Пушилин, отметив, что к разработке месторождения, возможно, придется привлекать частные инвестиции, но это будет следующий этап работы, когда государство определится с запасами лития и титана.
По словам главы республики, другое месторождение лития находится в Шевченково, но из-за близости к линии фронта говорить о его разработке рано.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилин
 
 
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