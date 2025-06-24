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В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя - РИА Новости, 24.06.2025
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23:16 24.06.2025 (обновлено: 23:37 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025220963.html
В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя
В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя - РИА Новости, 24.06.2025
В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя
Весь мир был бы заинтересован в присоединении Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:16:00+03:00
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Весь мир был бы заинтересован в присоединении Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Несколько удивлены запросом Израиля на участие в нашем заседании, проводимом по пункту повестки дня "нераспространение". Хочется верить в то, что, возможно, это решение предваряет присоединение этой страны к ДНЯО, в чем весь мир был бы заинтересован", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025221116.html
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израиль, василий небензя, в мире, россия, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Израиль, Василий Небензя, В мире, Россия, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя

Небензя заявил, что в присоединении Израиля к ДНЯО был бы заинтересован весь мир

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Весь мир был бы заинтересован в присоединении Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Несколько удивлены запросом Израиля на участие в нашем заседании, проводимом по пункту повестки дня "нераспространение". Хочется верить в то, что, возможно, это решение предваряет присоединение этой страны к ДНЯО, в чем весь мир был бы заинтересован", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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