https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025220963.html

В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя

В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя - РИА Новости, 24.06.2025

В присоединении Израиля к ДНЯО заинтересован весь мир, заявил Небензя

Весь мир был бы заинтересован в присоединении Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:16:00+03:00

2025-06-24T23:16:00+03:00

2025-06-24T23:37:00+03:00

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ООН, 24 июн – РИА Новости. Весь мир был бы заинтересован в присоединении Израиля к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Несколько удивлены запросом Израиля на участие в нашем заседании, проводимом по пункту повестки дня "нераспространение". Хочется верить в то, что, возможно, это решение предваряет присоединение этой страны к ДНЯО, в чем весь мир был бы заинтересован", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025221116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, василий небензя, в мире, россия, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте