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Россия останется угрозой для НАТО, заявил кандидат в главкомы альянса - РИА Новости, 24.06.2025
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18:28 24.06.2025 (обновлено: 18:43 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/nato-2025171985.html
Россия останется угрозой для НАТО, заявил кандидат в главкомы альянса
Россия останется угрозой для НАТО, заявил кандидат в главкомы альянса - РИА Новости, 24.06.2025
Россия останется угрозой для НАТО, заявил кандидат в главкомы альянса
Россия останется военной угрозой для НАТО при любом сценарии завершения конфликта на Украине, заявил во вторник кандидат на пост главнокомандующего... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:28:00+03:00
2025-06-24T18:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Россия останется военной угрозой для НАТО при любом сценарии завершения конфликта на Украине, заявил во вторник кандидат на пост главнокомандующего объединёнными силами альянса генерал-лейтенант Алексус Гринкевич."Как бы ни завершился конфликт на Украине, (президент РФ - ред.) Путин создал военную экономику и армию, которые даже своим существованием будут представлять вызов для альянса. С военной точки зрения нам придётся учитывать это при выработке вариантов для НАТО и президента (США - ред.)", — отметил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената США.Гринкевич подчеркнул, что при любых сценариях завершения конфликта Россия будет сохранять потенциал для угрозы, и НАТО необходимо будет выстраивать политику с учетом этого фактора.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, россия, нато, москва, владимир путин, такер карлсон, украина
В мире, Россия, НАТО, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, Украина
Россия останется угрозой для НАТО, заявил кандидат в главкомы альянса

Кандидат в главкомы НАТО заявил, что Россия останется угрозой для альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Россия останется военной угрозой для НАТО при любом сценарии завершения конфликта на Украине, заявил во вторник кандидат на пост главнокомандующего объединёнными силами альянса генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
«
"Как бы ни завершился конфликт на Украине, (президент РФ - ред.) Путин создал военную экономику и армию, которые даже своим существованием будут представлять вызов для альянса. С военной точки зрения нам придётся учитывать это при выработке вариантов для НАТО и президента (США - ред.)", — отметил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената США.
Гринкевич подчеркнул, что при любых сценариях завершения конфликта Россия будет сохранять потенциал для угрозы, и НАТО необходимо будет выстраивать политику с учетом этого фактора.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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