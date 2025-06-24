https://ria.ru/20250624/nato-2025156168.html

Путь Украины в НАТО необратим, заявил Рютте

Путь Украины в НАТО необратим, заявил Рютте - РИА Новости, 24.06.2025

Путь Украины в НАТО необратим, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте, встретившийся в Гааге в рамках двухдневного саммита альянса с Владимиром Зеленским, напомнил ему, что в соответствии с решениями,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:50:00+03:00

2025-06-24T17:50:00+03:00

2025-06-24T17:57:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, встретившийся в Гааге в рамках двухдневного саммита альянса с Владимиром Зеленским, напомнил ему, что в соответствии с решениями, принятыми в рамках встречи в верхах в США в 2024 году, путь Украины в альянс "необратим". "У вас будет много встреч сегодня и завтра, а вечером - ужин. У нас на носу важный саммит, на котором будут приняты важные решения по Украине, которые опираются на прошлогодний саммит в Вашингтоне, где мы решили, что путь для Украины в НАТО - необратимый. И сейчас, когда мы говорим, мы строим этот мост", - сказал он, не дав никаких конкретных обещаний о ближайших шагах в этом направлении. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт на саммитах НАТО и ЕС на этой неделе будет пытаться помешать интеграции Украины в альянс и сообщество, поскольку это привело бы к эскалации и экономическому хаосу. По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны, согласно уставу организации, который базируется на коллективной обороне", вступление Киева в ЕС станет основой постоянной косвенной угрозы военного конфликта. Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции американского лидера Дональда Трампа. Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Украина будет очень скромно упомянута в итоговом заявлении встречи в верхах. В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение. Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".

https://ria.ru/20250613/niderlandy-2022491439.html

https://ria.ru/20250624/nato-2025153481.html

https://ria.ru/20250624/ukraina-2025130910.html

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Наталья Макарова

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