Путь Украины в НАТО необратим, заявил Рютте
Генсек НАТО Рютте заявил Зеленскому, что путь Украины в альянс необратим
© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirВладимир Зеленский и Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге. 24 июня 2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Владимир Зеленский и Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге. 24 июня 2025
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте, встретившийся в Гааге в рамках двухдневного саммита альянса с Владимиром Зеленским, напомнил ему, что в соответствии с решениями, принятыми в рамках встречи в верхах в США в 2024 году, путь Украины в альянс "необратим".
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"У вас будет много встреч сегодня и завтра, а вечером - ужин. У нас на носу важный саммит, на котором будут приняты важные решения по Украине, которые опираются на прошлогодний саммит в Вашингтоне, где мы решили, что путь для Украины в НАТО - необратимый. И сейчас, когда мы говорим, мы строим этот мост", - сказал он, не дав никаких конкретных обещаний о ближайших шагах в этом направлении.
Саммит НАТО в Гааге оказался без принимающей стороны
13 июня, 08:00
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт на саммитах НАТО и ЕС на этой неделе будет пытаться помешать интеграции Украины в альянс и сообщество, поскольку это привело бы к эскалации и экономическому хаосу. По его словам, членство Украины в НАТО повлечет за собой "непосредственную и прямую угрозу войны, согласно уставу организации, который базируется на коллективной обороне", вступление Киева в ЕС станет основой постоянной косвенной угрозы военного конфликта.
Саммит в Гааге может стать самым "неукраинским" за последние годы из-за позиции американского лидера Дональда Трампа. Зеленского не позвали ни на одно из важных заседаний, не будет проведен и Совет НАТО-Украина на высшем уровне. Кроме того, СМИ сообщали, что Украина будет очень скромно упомянута в итоговом заявлении встречи в верхах.
В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр отмечал, что поступающие из Европы призывы о необходимости безусловного прекращения огня на Украине рассчитаны на то, чтобы использовать это время для перевооружения Киева. По его словам, европейские призывы к перемирию раздаются после нескольких лет совершенно другой позиции, когда в ЕС и НАТО отвергали любые переговоры с Россией, пока Украина не получит более сильной переговорной позиции и не нанесет РФ стратегическое поражение.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Блумберг согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России, простого отказа не принимать ее в альянс недостаточно. По словам Захаровой, в НАТО должны отказаться от своих обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Киеву гарантировали присоединение к альянсу в будущем, иначе, как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "эта проблема продолжит отравлять атмосферу на европейском континенте".