https://ria.ru/20250624/nato-2025143993.html

НАТО ведет "войну военного производства" с Россией, заявил Рютте

НАТО ведет "войну военного производства" с Россией, заявил Рютте - РИА Новости, 24.06.2025

НАТО ведет "войну военного производства" с Россией, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с РФ. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:17:00+03:00

2025-06-24T17:17:00+03:00

2025-06-24T17:27:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с РФ. "Нет обороны без сильной оборонной промышленности. И нет европейской безопасности без прочных трансатлантических связей. Поэтому нам необходимо устранять барьеры и поощрять по-настоящему трансатлантические отношения, сотрудничество в области обороны... Просто немыслимо, чтобы Россия... была способна превзойти нас в производстве и вооружениях. Мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы должны победить в этой новой производственной войне. Вот для чего нужен этот саммит", - сказал он, выступая на индустриальном форуме, проходящем в Гааге в рамках саммита НАТО. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025132240.html

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россия, гаага, марк рютте, нато