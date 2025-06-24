https://ria.ru/20250624/nato-2025042420.html

Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров

Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025

Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров

Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Арктике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:38:00+03:00

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2025-06-24T11:38:00+03:00

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закавказье

центральная азия

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Арктике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Нельзя не видеть риски и в том, что НАТО выходит за пределы зоны своей традиционной ответственности, пытается закрепиться и на Ближнем Востоке, и в Закавказье, и в Центральной Азии, и в Арктике", - сказал он в ходе выступления на "Примаковских чтениях". Он добавил, что в азиатско-тихоокеанском регионе сегодня открыто заявляется о необходимости сформировать единый антикитайский фронт.

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024997154.html

россия

закавказье

центральная азия

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россия, закавказье, центральная азия, сергей лавров, нато