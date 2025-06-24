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Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
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11:38 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/nato-2025042420.html
Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров
Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2025
Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров
Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Арктике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:38:00+03:00
2025-06-24T11:38:00+03:00
россия
закавказье
центральная азия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Арктике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Нельзя не видеть риски и в том, что НАТО выходит за пределы зоны своей традиционной ответственности, пытается закрепиться и на Ближнем Востоке, и в Закавказье, и в Центральной Азии, и в Арктике", - сказал он в ходе выступления на "Примаковских чтениях". Он добавил, что в азиатско-тихоокеанском регионе сегодня открыто заявляется о необходимости сформировать единый антикитайский фронт.
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россия
закавказье
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россия, закавказье, центральная азия, сергей лавров, нато
Россия, Закавказье, Центральная Азия, Сергей Лавров, НАТО
Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике, заявил Лавров

Лавров: Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Арктике и Закавказье

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия видит риски в стремлении НАТО закрепиться в Закавказье, Центральной Азии и Арктике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нельзя не видеть риски и в том, что НАТО выходит за пределы зоны своей традиционной ответственности, пытается закрепиться и на Ближнем Востоке, и в Закавказье, и в Центральной Азии, и в Арктике", - сказал он в ходе выступления на "Примаковских чтениях".
Он добавил, что в азиатско-тихоокеанском регионе сегодня открыто заявляется о необходимости сформировать единый антикитайский фронт.
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РоссияЗакавказьеЦентральная АзияСергей ЛавровНАТО
 
 
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