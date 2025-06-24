https://ria.ru/20250624/myvmeste-2024937752.html

Прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлен до 30 июня

Прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлен до 30 июня - РИА Новости, 24.06.2025

Прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлен до 30 июня

Оргкомитет Международной премии #МЫВМЕСТЕ продлил прием заявок на участие в юбилейном, пятом сезоне премии до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба Добро.рф. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T00:05:00+03:00

2025-06-24T00:05:00+03:00

2025-06-24T00:05:00+03:00

общество

москва

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Оргкомитет Международной премии #МЫВМЕСТЕ продлил прием заявок на участие в юбилейном, пятом сезоне премии до 30 июня 2025 года, сообщает пресс-служба Добро.рф.Решение принято в связи с высоким интересом к участию в премии представителей некоммерческих организаций, компаний, социальных предпринимателей, волонтеров, наставников и инициативных групп из России и других стран. Оргкомитет получил уже более 38 тысяч заявок из 130 стран мира.Миссия Международной премии #МЫВМЕСТЕ - выявлять лучшие социальные проекты, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире, поощрять лучших волонтеров, наставников и наиболее эффективные программы по развитию добровольчества с целью укрепления ценностей взаимопомощи и милосердия как нормы жизни."Пять лет назад, в 2020 году, во время пандемии коронавируса, появился проект #МЫВМЕСТЕ для помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, остался один на один с невиданной и неизвестной угрозой. С тех пор когда где-то беда, волонтеры проекта #МЫВМЕСТЕ делают шаг вперед, помогают людям. Сейчас это – помощь в ликвидации ЧС в Черном море, тушение лесных пожаров в Забайкалье и конечно – поддержка участников СВО и их семей, помощь приграничью. Международная премия #МЫВМЕСТЕ призвана как раз найти тех самых лидеров социальных изменений, кто берет ответственность за других, за решение проблем. Не только в России, но и во всем мире", — приводятся в сообщении слова председателя комитета Госдумы по молодежной политике, руководителя Добро.рф Артема Метелева.Премия развивается по российскому и международному трекам. Национальный трек предусматривает четыре категории – "Личность", "НКО и проекты", "Компании" и "Территория" – и 12 номинаций. В рамках международного трека – два направления. Это номинации "Устойчивое будущее" (Sustainable Future) и "Помощь людям" (Human Assistance).На сегодняшний день в России в топ-5 регионов-лидеров по количеству поданных заявок входят Москва, Московская область, Ростовская область, Самарская область и Краснодарский край. В топ-10 стран международного трека – Индия, Узбекистан, Нигерия, Камерун, Кения, Казахстан, Уганда, Афганистан, Пакистан и США.Церемония награждения лауреатов премии пройдет в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который состоится 2-5 декабря 2025 года в Москве.

https://ria.ru/20250605/premiya-2021020677.html

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общество, москва, артем метелев (депутат)