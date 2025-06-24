https://ria.ru/20250624/mvd-2025055061.html

Россиян предупредили о многоэтапных мошеннических схемах

Россиян предупредили о многоэтапных мошеннических схемах - РИА Новости, 24.06.2025

Россиян предупредили о многоэтапных мошеннических схемах

Многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки - например, если аферист выбрал в качестве жертвы учёного, то первым делом он изучит детали... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:00:00+03:00

2025-06-24T12:00:00+03:00

2025-06-24T12:00:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки - например, если аферист выбрал в качестве жертвы учёного, то первым делом он изучит детали биографии в онлайн-энциклопедиях, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Сложные многоэтапные мошеннические схемы всегда начинаются с подготовки. Чаще всего злоумышленники анализируют данные из утечек и социальных сетей, но могут использоваться и данные онлайн-энциклопедий, и даже базы данных научных публикаций", - говорится в сообщении. Для выбора и последующей подготовки атак на высокостатусных жертв аферисты используют статьи об известных людях в онлайн-энциклопедиях, изучают биографии ученых, профессоров и изобретателей, чьи достижения подробно описаны. "Мотивация злоумышленников основана на предположении, что такие личности обладают значительными финансовыми ресурсами, а их профессиональная занятость и привычка к уважительному отношению ослабят бдительность", - пояснили в ведомстве. Отмечается, что в подобных аферах мошенники часто используют вариации схемы "фейк-босс", когда жертве звонит соответствующий по статусу человек, например, "мэр города". "Для защиты своих близких рекомендуем разъяснить им простой факт – статус, заслуги и достижения не защищают от звонка из иностранного колл-центра, а только сильнее мотивируют преступника. Обязательно обсуждайте риски и способы защиты со своими родственниками старшего поколения", - заключили правоохранители.

https://ria.ru/20250606/mvd-2021240387.html

https://ria.ru/20250617/moshenniki-2023241741.html

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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)