Рейтинг@Mail.ru
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
07:21 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/most-2025000614.html
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста - РИА Новости, 24.06.2025
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста
Порядка 800 тонн весил мост, рухнувший во время ЧП с поездом в Брянской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:21:00+03:00
2025-06-24T07:21:00+03:00
пмэф-2025
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332411_3:0:1267:711_1920x0_80_0_0_dc3a38e9098070e3836221b69a8cf3dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Порядка 800 тонн весил мост, рухнувший во время ЧП с поездом в Брянской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз. "А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было всё разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21.30 движение железнодорожных составов было возобновлено. А железнодорожники восстановили полотно, которое было также разрушено", - рассказал губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250601/vagon-2020219864.html
брянская область
выгоничский район
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332411_161:0:1109:711_1920x0_80_0_0_7e4a230d1ed1ec7f76b3e90aeea66085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз
ПМЭФ-2025, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста

Богомаз: упавший в Брянской области мост весил около 800 тонн

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Порядка 800 тонн весил мост, рухнувший во время ЧП с поездом в Брянской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз.
"А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было всё разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21.30 движение железнодорожных составов было возобновлено. А железнодорожники восстановили полотно, которое было также разрушено", - рассказал губернатор.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Вагон поезда в Брянской области оказался раздавлен обрушившимся мостом
1 июня, 07:02
 
ПМЭФ-2025Брянская областьВыгоничский районМоскваАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала