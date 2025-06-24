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Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста

Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста - РИА Новости, 24.06.2025

Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста

Порядка 800 тонн весил мост, рухнувший во время ЧП с поездом в Брянской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:21:00+03:00

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2025-06-24T07:21:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Порядка 800 тонн весил мост, рухнувший во время ЧП с поездом в Брянской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Александр Богомаз. "А представляете, что такое мост? Мост рухнул на железнодорожные пути. Мост порядка 800 тонн веса. Это балки, это бетон. Это нужно было всё разбить, нужно было убрать. И здесь наши дорожники, именно наши дорожники, на безвозмездной основе, хочу заметить, по зову сердца… в течение дня сделали колоссальную работу, и в 21.30 движение железнодорожных составов было возобновлено. А железнодорожники восстановили полотно, которое было также разрушено", - рассказал губернатор. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт. Богомаз сообщал РИА Новости, что в результате ЧП семь человек погибли, 165 пострадали. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250601/vagon-2020219864.html

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брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз